Зокрема, готують звернення й до Ізраїлю. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у відео "Новини.LIVE"
Дивіться також Зовсім не на службі: де зараз Єрмак та чим займається
Як просувається розслідування справи?
За словами Кривоноса, НАБУ направить екстрадиційні запити до країн щодо підозрюваних у справі "Мідас". Планується це після завершення необхідних досудових процедур.
Ми співпрацюємо з понад близько десятьма різноманітними юрисдикціями, в тому числі ЄС, щодо отримання за запитами на міжнародну правову допомогу відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків та майна,
– додав директор НАБУ.
Як зазначив очільник Бюро, він не анонсує нових підозр щодо фігурантів справи, але очікує нових деталей. Якщо вони все ж будуть, тоді НАБУ комунікуватиме про це з суспільством.
Водночас Кривонос підкреслив, що "це точно не крапка" у цій справі і розслідування не завершене. Нові деталі оприлюднять тоді, коли це стане процесуально можливим.
Чи розшукували вже фігурантів "Мідас"?
Журналісти "Української правди" знайшли кількох підозрюваних у корупції в енергетичному секторі. За їхніми даними, Тимур Міндіч заявив, що не планує повертатися до України. Ба більше, він назвав справу проти себе "маніпуляцією".
За даними ЗМІ, Міндіч перебуває в Ізраїлі та намагається не привертати до себе уваги.
Також НАБУ та САП повідомляли, що звернулися до Інтерполу для розшуку Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Водночас тоді інформації про "червону картку" на сайті Інтерполу не було.