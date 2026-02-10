Зокрема, готують звернення й до Ізраїлю. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у відео "Новини.LIVE"

Як просувається розслідування справи?

За словами Кривоноса, НАБУ направить екстрадиційні запити до країн щодо підозрюваних у справі "Мідас". Планується це після завершення необхідних досудових процедур.

Ми співпрацюємо з понад близько десятьма різноманітними юрисдикціями, в тому числі ЄС, щодо отримання за запитами на міжнародну правову допомогу відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків та майна,

– додав директор НАБУ.

Як зазначив очільник Бюро, він не анонсує нових підозр щодо фігурантів справи, але очікує нових деталей. Якщо вони все ж будуть, тоді НАБУ комунікуватиме про це з суспільством.

Водночас Кривонос підкреслив, що "це точно не крапка" у цій справі і розслідування не завершене. Нові деталі оприлюднять тоді, коли це стане процесуально можливим.

Чи розшукували вже фігурантів "Мідас"?