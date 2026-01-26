Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю для "Укрінформу".

Чи буде Інтерпол розшукувати Міндіча й Цукермана?

У розмові з журналістами Клименко підтвердив, що інформацію про учасників справи дійсно направили до Інтерполу.

Зазначимо, що це найбільша міжнародна поліційна організація, що об'єднує правоохоронні органи 195 країн для боротьби з транскордонною злочинністю. Основна мета – координація розшуку злочинців, обмін даними (бази відбитків, ДНК) та сприяння міжнародній співпраці.

Водночас очільник САП уточнив, що на офіційному сайті інформації про виставлення так званої "червоної карти" ще немає. Таке повідомлення означає про необхідність затримання особи, яку підозрюють або засудили за серйозні кримінальні злочини.

Втім, як пояснив Клименко, публікація такої інформації на сайті не є обов'язковою.

Існує прихований період, коли "червона картка" вже фактично діє, але публічної інформації про це ще немає,

– зауважив він.

Де зараз Міндіч та як він коментує розслідування?