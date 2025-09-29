Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.

Почему на ЗАЭС может произойти опасная ситуация?

Шесть суток Запорожская АЭС не имеет связи с украинской энергосистемой и находится без питания, которое важно для систем безопасности. Они работают благодаря резервным дизельным электростанциям.

Специалисты ЗАЭС не могут восстановить линии электроснабжения станции из-за игнорирования оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, частые обстрелы и создание препятствий для восстановления. По словам инспектора, в результате этого события могут развиваться по худшему сценарию.

Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех 6 реакторах и в бассейнах выдержки,

– сообщил Олег Кориков.

Опасность может угрожать как Украине, так и европейским государствам, если оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи на ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Стоит отметить! Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси определяет надежное и стабильное внешнее электроснабжение как один из 7 обязательных столпов ядерной безопасности. Это необходимо для предотвращения аварий и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

Кориков добавляет, что Россия цинично нарушает все правила безопасности, как и ряд резолюций МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН, требующих деоккупации ЗАЭС и вывода российских войск с территории объекта.

Для чего Россия создала опасную ситуацию на ЗАЭС?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что Россия не дает Украине подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, потому что прокладывают 200-километровое электроснабжение на левом берегу Днепра с целью подключить станцию к своей энергосистеме. Враг таким образом, вероятно, начал воплощать свой сценарий аннексии Запорожской атомной станции.

Что известно о ситуации на ЗАЭС после исчезновения элекроснабжения?