Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.
Почему на ЗАЭС может произойти опасная ситуация?
Шесть суток Запорожская АЭС не имеет связи с украинской энергосистемой и находится без питания, которое важно для систем безопасности. Они работают благодаря резервным дизельным электростанциям.
Специалисты ЗАЭС не могут восстановить линии электроснабжения станции из-за игнорирования оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, частые обстрелы и создание препятствий для восстановления. По словам инспектора, в результате этого события могут развиваться по худшему сценарию.
Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех 6 реакторах и в бассейнах выдержки,
– сообщил Олег Кориков.
Опасность может угрожать как Украине, так и европейским государствам, если оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи на ЗАЭС с украинской энергосистемой.
Стоит отметить! Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси определяет надежное и стабильное внешнее электроснабжение как один из 7 обязательных столпов ядерной безопасности. Это необходимо для предотвращения аварий и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.
Кориков добавляет, что Россия цинично нарушает все правила безопасности, как и ряд резолюций МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН, требующих деоккупации ЗАЭС и вывода российских войск с территории объекта.
Для чего Россия создала опасную ситуацию на ЗАЭС?
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что Россия не дает Украине подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, потому что прокладывают 200-километровое электроснабжение на левом берегу Днепра с целью подключить станцию к своей энергосистеме. Враг таким образом, вероятно, начал воплощать свой сценарий аннексии Запорожской атомной станции.
Что известно о ситуации на ЗАЭС после исчезновения элекроснабжения?
Команда Международного агентства по атомной энергии сообщила 16 сентября, что россияне в очередной раз обстреляли территории вблизи Запорожской АЭС. С главного административного здания станции видели дым за пределами объекта. Своими действиями Россия снова несла угрозу для ядерной безопасности мира.
Из-за вражеских атак АЭС долго работает на аварийных дизельных генераторах. Россия могла умышленно создать напряженную ситуацию для собственной выгоды.
Генеральная конференция МАГАТЭ призывает Россию немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС. Станция должна вернуться под контроль Украины, которая бы обеспечила ей непрерывную и нормальную работу.