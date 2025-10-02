Видео удара выложил российский телеграм-канал "Изнанка". Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что можно увидеть на видео удара по ЧАЭС?

Враг бил не по самой Чернобыльской атомной станции, а по подстанции в городе Славутич, которая питает ЧАЭС. Мощность пораженного объекта – 330 киловольт.

Россияне заявили, что направили туда не менее 8 БПЛА "Герань", якобы уничтожив машинный зал, два силовых трансформатора, маслохранилище и поле распределительных устройств.

Удар нанесли вечером 1 октября. Оккупанты сняли последствия атаки разведывательным дроном с разных ракурсов.

Смотрите видео удара России по ЧАЭС

Враг назвал ролик объективным контролем.

Что известно о российской атаке по ЧАЭС 1 октября?

  • О последствиях вражеского удара рассказал Владимир Зеленский. Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения более чем на 3 часа – фактически произошел блэкаут.

  • Электроэнергии не было ни на новом укрытии, которое скрывает остатки четвертого энергоблока, ни на хранилище для отработанного ядерного топлива. Важно, что в таком хранилище содержится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС.

  • Россия запустила более 20 беспилотников на Славутич. Президент подчеркнул: россияне не могли не знать, какими будут последствия удара по Славутичу. Часть дронов сбила ПВО, но удар намеренно организовали так, чтобы усложнить защиту объекта. Для этого БпЛА пустили волной.

  • На другой АЭС – Запорожской в оккупированном Энергодаре – сохраняется критическая ситуация. Там восьмой день продолжается блэкаут из-за российских обстрелов.