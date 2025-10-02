Видео удара выложил российский телеграм-канал "Изнанка". Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что можно увидеть на видео удара по ЧАЭС?

Враг бил не по самой Чернобыльской атомной станции, а по подстанции в городе Славутич, которая питает ЧАЭС. Мощность пораженного объекта – 330 киловольт.

Россияне заявили, что направили туда не менее 8 БПЛА "Герань", якобы уничтожив машинный зал, два силовых трансформатора, маслохранилище и поле распределительных устройств.

Удар нанесли вечером 1 октября. Оккупанты сняли последствия атаки разведывательным дроном с разных ракурсов.

Враг назвал ролик объективным контролем.

Что известно о российской атаке по ЧАЭС 1 октября?