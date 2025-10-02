Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника комунікаційного підрозділу угруповання військ "Північ" Вадима Мисника на пресконференції в "Накипіло".

До теми ДРГ виконують нетипові завдання: OSINT-аналітик вказав на найбільшу загрозу для Куп'янська

Яка ситуація зараз в Куп'янську?

Командування, яке дає завданням російським підрозділам в Куп'янську, наказало скоювати воєнні злочини своїм ДРГ. Там окупанти повинні вбивати цивільних чоловіків у місті, а жінок, дітей і людей похилого віку використовувати у якості "живого щита".

Люди залишаються в місті, навіть попри те, що гуманітарну допомогу до Куп'янська більше возити не зможуть. А тим часом до міста щоденно просочується 30 – 40 росіян.

Впізнати росіян серед цивільного населення стало важче, адже вони переодягаються в цивільний одяг та під прикриттям рухаються містом. Таким чином ворожа армія поступово заходить до Куп'яньска.

Малі штурмові групи піхоти базуються біля Куп'янська та ведуть там бої. На жаль, ворог на цьому напрямку переважає чисельністю. Окупанти, які не увійшли до ДРГ, шукають шляхи, як потрапити до міста. Сили оборони України тримають повним вогневим контролем газорозподільну трубу, яка потрібна окупантам для безпечного пересування.

Яка тактика росіян біля Куп'янська?

Офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", лейтенант Микита Суглобов в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти продовжують накопичуватися в Куп'янську, влаштовують там диверсії та очікують подальших вказівок. Через те, що росіяни губляться в місті, їх легко перехоплюють українські оператори БпЛА. Від використання важкої техніки ворог наразі відмовився до того часу, доки це не дозволятимуть погодні та бойові умови.

ЗСУ тримають оборону Куп'янська: останні новини