Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Що вдалося виявити слідчим стосовно удару по Грозі у 2023 році?

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що в межах розслідування було завершено комплексну судову експертизу зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічну експертизу, експертизу вибухових речовин та продуктів вибуху.

Слідство встановило, що удар росіяни здійснили балістичною ракетою 9М723Ф з осколково-фугасною бойовою частиною, яка входить до складу ОТРК 9К720 "Іскандер-М".

Для цієї модифікації характерна бойова частина вагою 480 кілограмів, здатна пробивати навіть укріплені підземні споруди. Дальність застосування ракети – до 300 кілометрів,

– зазначили прокурори.

Крім того, було проведено низку експертиз щодо матеріальних збитків. Вже встановлено шкоду на суму понад 5,6 мільйона гривень, з яких:

більше ніж 1,25 мільйона гривень становить вартість пошкоджених транспортних засобів,

майже 4,4 мільйона гривень – зруйнованого нерухомого майна.

"Це не остаточні дані, оскільки частина експертиз триває. Після завершення всіх необхідних експертиз прокуратура ініціюватиме проведення спеціального досудового розслідування, що дозволить направити обвинувальний акт до суду", – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі також виявили, що, за попередніми даними, обстріл було здійснено з району населеного пункту Розсош Воронезької області Росії, де на момент пуску перебували тактичні ракетні групи 119-ї ракетної бригади (в/ч 49547) 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

