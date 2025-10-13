Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дивіться також Поспішав рятувати поранених: на фронті загинув захисник з Рівненщини Андрій Мацях

Що пишуть про смерть чоловіка?

Ігор Зіновійович Зінько працював на факультеті міжнародних відносин з моменту його створення у 1992 році, був доцентом кафедри європейських та регіональних студій.

Доброзичливий, товариський, енергійний, досвідчений педагог, талановитий науковець, надійний і щирий колега, користувався повагою та любов'ю у викладачів і студентів,

– пишуть в університеті.

Відомо, що Зінько займався активною громадською діяльністю. З 1988 року був учасником молодіжної громадської організації "Товариство Лева", депутатом Львівської міської ради народних депутатів першого демократичного скликання, організатором і куратором перших років діяльності студентської молодіжної організації Центр "Молода дипломатія".

Він є автором близько 100 наукових публікацій, серед яких низка монографій і підручників із міжнародних відносин і зовнішньої політики. Під його керівництвом підготовлено і захищено 4 кандидатські дисертації.

В останні роки Ігор Зінько успішно займався літературною творчістю, опублікував низку поетичних збірок і прози, які мали позитивний резонанс у літературних колах та громадськості Львова.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Зінька.

Важкі втрати України