Что пишут о смерти мужчины?

Игорь Зиновьевич Зинько работал на факультете международных отношений с момента его создания в 1992 году, был доцентом кафедры европейских и региональных исследований.

Доброжелательный, общительный, энергичный, опытный педагог, талантливый ученый, надежный и искренний коллега, пользовался уважением и любовью у преподавателей и студентов,

– пишут в университете.

Известно, что Зинько занимался активной общественной деятельностью. С 1988 года был участником молодежной общественной организации "Общество Льва", депутатом Львовского городского совета народных депутатов первого демократического созыва, организатором и куратором первых лет деятельности студенческой молодежной организации Центр "Молодая дипломатия".

Он является автором около 100 научных публикаций, среди которых ряд монографий и учебников по международным отношениям и внешней политике. Под его руководством подготовлено и защищено 4 кандидатские диссертации.

В последние годы Игорь Зинько успешно занимался литературным творчеством, опубликовал ряд поэтических сборников и прозы, которые имели положительный резонанс в литературных кругах и общественности Львова.

