А та натомість каже, що змогла "промити мізки" хлопчику та зробити з нього росіянина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Львови-Бєлової за 14 жовтня.
Дивіться також Росіяни в полоні вбили двох юнаків з Мелітополя
Як Пилип Головня міг потрапити до Росії?
Уповноважена Росії з прав дитини заявила, що познайомилася з Пилипом Головнею у Маріуполі, коли "їздила по підвалах і збирала дітей, що перебували під обстрілами".
Він у 10 років втратив маму. На момент вивезення у Росію йому виповнилося уже 15 років.
До початку бойових дій у місті він ріс у прийомній сім'ї, яка потім нібито віддала йому документи та залишила самого.
Омбудсменка стверджує, що Пилип знайшов російських військових та попросив у них прихистку.
Вона також запевняє, що він погодився жити у її сім'ї. Та згодом підліток нібито почав "ускладнювати родинний фон" через посттравматичний синдром після обстрілів.
Жінка також заявила, що у Пилипа був "особливий погляд на Росію": він негативно до неї ставився через "антиросійське виховання" у школі, а також сидів на проукраїнських сайтах і читав "пропаганду".
Тому він мені весь час казав: "От я тебе люблю, ти мати, а все решта – Москва, Росія – загалом усе мене дратує, нічого цього мені не хочеться". Увесь час якісь істерики, ми говорили ночами з ним. Я намагалася його якось утішити, відігріти, знайти його дорогу життєву... Потім, коли ми вже з ним говорили, він мені пояснював: "Я хотів, щоб ти мене скоріше повернула, і щоб я перестав сподіватися, що життя може змінитися",
– розповідає крадійка.
Вона наполягала на тому, щоб він змінив свою думку.
"Ну слухай, ти вже приїхав у Росію, треба якось змінювати ставлення", – казала вона українському підлітку.
За її словами, згодом у Пилипа "почалися зміни у свідомості" – тепер він начебто не бажає повертатися в Маріуполь, навіть коли іноді туди їздить.
Інтерв'ю Львови-Бєлової: дивіться відео
Що відомо про вивезення українських дітей у Росію?
За деякими даними, близько 20 тисяч українських дітей можуть перебувати у Росії. Існують навіть докази, що після виповнення 18 років їх змушують йти воювати.
Один із хлопчиків, якого повернули в Україну, на засіданні у Європарламенті розповів, що росіяни просто забрали його, заявивши, що йому більше не потрібна рідна мама, і він матиме нову сім'ю в Росії.
Загалом Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров'я Єльського університету встановила 210 закладів, де Росія утримує українських дітей для перевиховання та мілітаризації.
Україна постійно підіймає тему депортації маленьких українців. Завдяки цим зусиллям до повернення дітей доєдналася й Меланія Трамп. Вона навіть писала листа Путіну, а нещодавно заявила, що вдалося повернути кількох дітей.