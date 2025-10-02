На тілі малюка лікарі знайшли понад двадцять різних поранень. Про це стало відомо із заяви Дніпропетровської обласної прокуратури, передає 24 Канал.

Що відомо про жахливий інцидент із 4-річним хлопчиком?

Під час слідства з'ясувалося, що в липні 2025 року ці чоловік і жінка протягом понад чотирьох днів поспіль били свого сина руками, ногами та навіть металевою трубою по різних частинах тіла.

Приводом для такого жорстокого поводження були побутові дрібниці. Дитина не слухалася і без дозволу взяла собі хліб та печиво.

Згідно з даними слідства, обвинувачені катували хлопчика прямо на очах у своїх інших дітей.

У загиблої дитини були поранення голови, а також понад десять ушкоджень на тулубі, руках і ногах, а також вивихнуте плече та зламана рука.

Зауважте! За висновками лікарів, малюк загинув від сильного травматичного шоку, спричиненого цими травмами.

Наразі батьки хлопчика сидять у в'язниці під арештом, їм не дозволяють вийти під заставу.

За такий злочин їм може загрожувати довічне ув'язнення. Крім цього, у суді окремо розглядають питання про те, щоб позбавити цю пару батьківських прав щодо їхніх інших двох дітей.

Головний прокурор Дніпропетровської області Юрій Папуша особисто підписав документ з обвинуваченням проти цієї пари за навмисне вбивство маленької дитини з великою жорстокістю (це стаття 2 частини 115 Кримінального кодексу України).

