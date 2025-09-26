Поранення дістала ще одна особа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області та СВОЇ.

Дивіться також У Нідерландах поліція застрелила 15-річного підлітка

Що відомо про вбивство у Кривому Розі?

У Кривому Розі сталася стрілянина у Покровському районі. За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Це сталося близько 20:00.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Поранено ще одну особу.

За інформацією видання "СВОЇ", жертвою злочину став президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. Місцеві чули аж 7 пострілів.

У Кривому Розі сталася стрілянина: дивіться відео

На місце прибула слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи стрілка. У Покровському районі міста введено оперативний план "Сирена".

Питання щодо правової класифікації злочину наразі вирішуються.

Останні новини про стрілянину в Україні

  • 20 вересня на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів.

  • 21 вересня голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що стрільця затримали. Ним виявився житель Новоукраїнського району 1979 року народження. За скоєне громадянину загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

  • У Києві 15 вересня чули постріли та бачили дим. У поліції відповіли, що йшлося про зйомки фільму про війну. У соцмережах раніше з’являлися повідомлення про характерні "постріли" та хмари диму, які бачили мешканці Дніпровського району.