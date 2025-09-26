Поранення дістала ще одна особа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області та СВОЇ.
Що відомо про вбивство у Кривому Розі?
У Кривому Розі сталася стрілянина у Покровському районі. За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Це сталося близько 20:00.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Поранено ще одну особу.
За інформацією видання "СВОЇ", жертвою злочину став президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. Місцеві чули аж 7 пострілів.
У Кривому Розі сталася стрілянина: дивіться відео
На місце прибула слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи стрілка. У Покровському районі міста введено оперативний план "Сирена".
Питання щодо правової класифікації злочину наразі вирішуються.
Останні новини про стрілянину в Україні
20 вересня на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів.
21 вересня голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що стрільця затримали. Ним виявився житель Новоукраїнського району 1979 року народження. За скоєне громадянину загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
У Києві 15 вересня чули постріли та бачили дим. У поліції відповіли, що йшлося про зйомки фільму про війну. У соцмережах раніше з’являлися повідомлення про характерні "постріли" та хмари диму, які бачили мешканці Дніпровського району.