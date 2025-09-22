Стрілянина відбувалася біля ресторану McDonald's на очах у десятків людей, серед яких були й діти. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на видання El Pais та ABC.

Що відомо про стрілянину в Нідерландах?

Хлопець нібито вкрав велосипед, через що поліція намагалася його затримати. За даними правоохоронців, підліток мав при собі вогнепальну зброю. Поліцейські неодноразово наказували йому покласти пістолет.

Однак хлопець проігнорував вимоги й намагався втекти, після чого по ньому відкрили вогонь. Зброю згодом знайшли поруч із його тілом.

Свідки інциденту розповіли, що бачили групу підлітків на велосипедах біля ресторану, а один із них дістав пістолет. Відвідувачі закладу та його працівники були змушені ховатися всередині.

Зверніть увагу! Попри оперативну допомогу медиків, врятувати життя хлопця не вдалося.

Ще двох людей поліція затримала за підозрою у причетності до насильницького пограбування.

Мер міста Йост Манусама закликав громадян зберігати спокій і наголосив, що подія особливо травматична, адже її бачили діти.

Місцева влада організувала психологічну підтримку для школярів і очевидців. Співчуття родині загиблого висловив і мер міста Гауда, звідки був родом підліток.

Поліція підтвердила, що розпочалося розслідування для з'ясування, чи були дії правоохоронців раціональними.

До слова, подібні інциденти в Нідерландах трапляються рідко. За статистикою, більшість випадків застосування зброї поліцейськими у країні стосуються поранених чи агресивних тварин, а кількість смертей від рук поліції зазвичай не перевищує десяти на рік.

