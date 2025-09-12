Про це у розмові з 24 Каналом зазначив публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, пояснивши, що він базується на розколі та системній кризі, яка охопила все американське суспільство.

Наслідки проблем в американському суспільстві

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій наголосив на політичній поляризації в США, яка основана на соціальному розшаруванні, серйозних економічних проблемах в Штатах. Зі слів Богданова, є висока соціальна нерівність, яка охопила не тільки расові групи.

Є феномен "білих жебраків", який раніше був рідким явищем в США, є проблеми з зайнятістю в окремих штатах, з нестачею робочої сили в інших. Існують серйозні проблеми розколу еліт та між елітами й суспільством,

– озвучив Богданов.

Він назвав ці процеси логічними. З його слів, президент США очолив американську реакцію в соціальному значенні, його ідеологія базується на фундаментальних проблемах американського суспільства. Богданов зазначив, що сам Трамп, його рух MAGA, його активісти, серед яких покійний Кірк, дуже сильно сприяли посиленню цього розколу.

"Ми пам'ятаємо постріл в самого Трампа, спроби вбивства демократів, масові протести після вбивства темношкірого Флойда. Зараз бачимо спробу запустити зворотний процес після звірячого вбивства українки (Заруцької – 24 Канал)", – озвучив Богданов.

Ця атмосфера ненависті та накалювання, як зауважив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, мала стріляти й по самих MAGA-трампістах, що й сталося в Університеті Юти. Реакція Трампа, за словами Богданова, цілком зрозуміла, адже Кірк був його улюбленцем.

"Його улюбленці йому важливіші за будь-кого. Гинуть тисячі, але ті, хто подобається особисто Трампу, заслуговують підвищеної уваги. Звичайне лицемірство, яке властиве автократу з очевидним нарцисичним розладом", – підсумував Богданов.

Основне про вбивство Чарлі Кірка: