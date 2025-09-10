Американські ЗМІ повідомили, що Кірка госпіталізували, а стрільця затримали, передає 24 Канал.

Дивіться також "Я проти насильства": трампіста Чарлі Кірка підстрелили під час промови

Що відомо про замах на Чарлі Кірка?

Пізніше Fox News написало, що Чарлі Кірк помер у лікарні внаслідок сильної крововтрати.

Водночас журналіст і радіоведучий Гленн Бек спростував цю інформацію. Він написав, що Кірк – живий, а його стан стабілізовано.

Моліться за зцілення і диво. Надходить звістка, що стан Чарлі Кірка стабілізували. Молюся, щоб це було правдою. Якщо так – то це друге диво. Перше – Трамп. Друге – Кірк. У лікарні зараз беруть кров. Наш Бог – Бог чудес,

– написав Бек.

Тим часом видання AP повідомляє, що Чарлі Кірк перебуває у критичному стані.

Американські медіа також пишуть, що буцімто, у Кірка стріляв член Демократичної партії Майкл Маллінсон.