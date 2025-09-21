Двоє правоохоронців отримали поранення. Один із них перебуває у тяжкому стані. В області була введена спецоперація для того, аби затримати зловмисника, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Дивіться також Бив дітей, а поліція довго не реагувала: на Житомирщині затримали чоловіка за домашнє насильство
Чи вдалося затримати нападника на поліцейських?
21 вересня голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що стрільця затримали. Ним виявився житель Новоукраїнського району 1979 року народження.
У чоловіка вилучили вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.
На Кіровоградщині чоловік стріляв у правоохоронців / Фото поліція
Відомо, що чоловіка затримали на одній із вулиць села.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне громадянину загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Останні випадки нападів на правоохоронців
У Пенсильванії між підозрюваним та правоохоронцями сталася перестрілка. Це відбулося, коли чоловікові намагалися вручити ордер на обшук. Він відкрив вогонь по силовиках. Внаслідок стрілянини загинули 3 офіцери, ще два отримали вогнепальні поранення. Стрілка було застрелено.
2 вересня під час проведення заходів оповіщення у Києві військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Той виявився у розшуку. Громадянин поводився агресивно і вкусив поліцейського за руку.
В серпні у Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського і трьох військовослужбовців під час оповіщення військовозобов’язаних, завдавши їм серйозних травм.