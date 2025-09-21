Двоє правоохоронців отримали поранення. Один із них перебуває у тяжкому стані. В області була введена спецоперація для того, аби затримати зловмисника, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Бив дітей, а поліція довго не реагувала: на Житомирщині затримали чоловіка за домашнє насильство

Чи вдалося затримати нападника на поліцейських?

21 вересня голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що стрільця затримали. Ним виявився житель Новоукраїнського району 1979 року народження.

У чоловіка вилучили вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.

На Кіровоградщині чоловік стріляв у правоохоронців / Фото поліція



Відомо, що чоловіка затримали на одній із вулиць села.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне громадянину загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Останні випадки нападів на правоохоронців