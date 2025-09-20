Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

У якому стані постраждалі?

Правоохоронці розповіли, що в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району сталася стрілянина. Місцевий житель відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських, коли ті перевіряли у нього документи.

Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник – поранення руки,

– пояснили в поліції.

Наразі вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

