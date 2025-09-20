Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.
У якому стані постраждалі?
Правоохоронці розповіли, що в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району сталася стрілянина. Місцевий житель відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських, коли ті перевіряли у нього документи.
Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник – поранення руки,
– пояснили в поліції.
Наразі вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.
Останні новини про кримінал: що відомо?
До речі, на Черкащині на ветерана з інвалідністю напали, імовірно, співробітники територіального центру комплектування. Поліція розслідує інцидент як нанесення тілесних ушкоджень.
На Тернопільщині 31-річний працівник ТЦК у стані сп'яніння вчинив декілька ДТП і намагався втекти від поліції. Правоохоронці затримали порушника.
На електронному табло поїзда Київ – Рахів у Яремче з'явився напис "Слава России". Поліція розслідує інцидент.