У якому стані постраждалі?

Правоохоронці розповіли, що в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району сталася стрілянина. Місцевий житель відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських, коли ті перевіряли у нього документи.

Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник – поранення руки,
– пояснили в поліції.

Наразі вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

