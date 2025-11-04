Її пост – це "підсумок розмов у районній спільноті", каже пані Тетяна. Вона не очікувала, що ЗМІ і телеграм-канали його підхоплять. Також жінка обурена поведінкою поліції, передає 24 Канал.

Що відомо про маніяка на Оболоні?

4 листопада Тетяна Скрипка опублікувала новий пост, у якому розставила усі крапки над "Ї". Вона розповіла, що невідомий у темну пору доби б'є жінок молотком по голові. Відомо вже про 11 постраждалих.

Крім того, у районі активізувалася ще одна психічно хвора жінка 30 – 40 років. Вона нападає теж виключно на жінок і дітей: б'є по голові, дряпає обличчя. Її прозвали "Мальвіна", оскільки вона має синє волосся.

Обох нападників кілька тижнів активно обговорюють у місцевих групах. Там також описані конкретні випадки. Саме на основі цих обговорень пані Тетяна створила свій пост. Зокрема, вона пояснила, що інформація про 11 постраждалих – це не її вигадка, а цитата з коментарів.

Пані Тетяна підкреслила, що писала для своїх друзів і знайомих, а не для сторонньої великої аудиторії. Вона уточнила, що не давала дозвіл на поширення свого поста у медійних блогах і телеграм-каналах. Після того, як її текст вже гуляв мережею, їй почали писати незнайомі люди із дивними та навіть особистими питаннями.

Не менш здивована жінка поведінкою поліцїі. Близько 23:00 до неї гучно постукалися у двері та наполегливо смикали за ручку, водночас закривши "вічко" рукою. Тетяна не відкрила. Пізніше вона з'ясувала, що то був патруль поліції.

З якого дива до мене намагаються увірватися майже вночі, ще й піднімають всіх сусідів на поверсі? Я вас викликала? Ні. Домовлялась? Ні. Порушувала закон? Ні. То на якій підставі ви порушуєте мій спокій?,

– обурюється жінка.

Вона зауважила. що викликати людину поліція може лише офіційним документом, коли відкрито провадження. В інших випадках будь-яке спілкування – добра воля громадянина.

Пані Тетяна готова надати всю наявну інформацію, але лише після офіційного підтвердження особи представника поліції та виключно в межах закону. За її словами, це має відбуватися без тиску, не пізно ввечері, не під дверима, не на вулиці й не за участю патруля.

Нічні "візити" без попередження, як і будь-який примус – це не той формат, який викликає довіру. Я вже подала скаргу щодо цього випадку, бо вважаю неприпустимим тиск і порушення особистого спокою,

– підсумувала жінка.

Нагадаємо, що увечері 3 листопада поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію вказану у поширеному дописі.

Що відомо про інші напади в Україні?