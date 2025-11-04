Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

В мережі пишуть про маніяка у Києві: що кажуть в поліції?

Правоохоронці зазначають, що у соціальних мережах шириться повідомлення про "маніяка", який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та б'є їх молотком по голові.

Як зазначалося у повідомленні користувачки соцмережі, понад десяток постраждалих перебувають у медичних закладах.

Столична поліція повідомила, що, згідно з оприлюдненим дописом, відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу.

Розпочато перевірку інформації щодо нападів на жінок в Оболонському районі.

"Поліцейські зв'язались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", – зазначили правоохоронці.

В поліції зазначили, що у разі наявності будь-яких відомостей про події слід телефонувати на спецлінію 102.

