Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
В мережі пишуть про маніяка у Києві: що кажуть в поліції?
Правоохоронці зазначають, що у соціальних мережах шириться повідомлення про "маніяка", який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та б'є їх молотком по голові.
Як зазначалося у повідомленні користувачки соцмережі, понад десяток постраждалих перебувають у медичних закладах.
Столична поліція повідомила, що, згідно з оприлюдненим дописом, відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу.
Розпочато перевірку інформації щодо нападів на жінок в Оболонському районі.
"Поліцейські зв'язались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", – зазначили правоохоронці.
В поліції зазначили, що у разі наявності будь-яких відомостей про події слід телефонувати на спецлінію 102.
Інші випадки нападів: останні новини
В поліції повідомляли, що в Києві 2 чоловіків скоїли розбійний напад на військового. Їм повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який перебував на лікуванні у Києві після отриманих поранень.
За даними правоохоронців, на чоловіка напали ввечері з ножем та викруткою, вимагаючи віддати особисті речі – мобільний телефон, павербанк, гроші. Відомо, що нападники забрали навіть парфуми, які військовий мав із собою.
До слова, увечері 13 жовтня поліція інформувала про ще один інцидент. Правоохоронці знайшли відеозапис, на якому 3 людей напали на чоловіка у військовій формі у Києві. На кадрах видно, як нападники кілька разів вдарили постраждалого та скинули його з крісла колісного на землю.