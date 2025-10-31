Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції.

Що відомо про затримання чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті?

За даними поліції, 40-річний житель Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру.

Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження,

– повідомили правоохоронці.

Важливо! Поліція нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини – не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність.