Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции.

Что известно о мужчине, причастного к взрыву на Укрпочте?

По данным полиции, 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира.

Поэтому взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра. Начато уголовное производство,

– сообщили правоохранители.

Важно! Полиция напоминает: боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и их части – не сувенир и не игрушка! Их хранение, передача или пересылка является опасным для жизни и влечет за собой уголовную ответственность.

Работники полиции рассказали, что при осмотре места происшествия обнаружили остатки снаряда. Было установлено отправителя посылки – 40-летнего жителя Тернополя. Полиция совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Правоохранители Киева и Тернополя задержали мужчину по месту жительства. Они провели обыск в его квартире и изъяли еще десяток боеприпасов.

"Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления", – добавили в полиции.

Следователи начали по факту уголовное производство по части 1 статьи 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Взрыв на Укрпочте: детали об инциденте