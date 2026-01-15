Однак покарання за розбій буде цілком реальне й передбачає ув'язнення до 15 років. Подробиці нестандартного злочину розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про погрози іграшковим пістолетом?
У Києві затримали 29-річного чоловіка, який намагався пограбувати два пункти обміну валют на проспекті Миколи Бажана.
Зловмисник погрожував касирам пістолетом, який згодом виявився іграшковим. Жодна зі спроб не була успішною: в першому випадку він втік з порожніми руками, а в другому – касирка встигла сховатися, тож чоловік знову залишився ні з чим.
Поліціянти затримали зловмисника й показали його "зброю": дивіться фото Нацполіції
Завдяки спільній роботі поліції Дарницького та Дніпровського районів фігуранта оперативно затримали. Йому повідомили про підозру у розбої відповідно до частини 4 статті 187 ККУ.
Зазначимо, що покарання за цією статтею в умовах воєнного стану передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ще одне невдале пограбування сталося в столиці наприкінці грудня 2025 року. Тоді нетверезий чоловік намагався обікрасти кав'ярню, але пішов ні з чим. Дівчина за стійкою просто відмовилася віддавати виторг, попри зброю в руках нападника. Невдаху-грабіжника наздогнали та затримали поліціянти під час спроби втечі.
У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району столиці 14-річний школяр із ножем накинувся на вчительку та однокласника. Після скоєного підліток забарикадувався в туалеті, де завдав поранень самому собі.
Повідомлялося, що нападником був Микита Соловйов, батько хлопця, Олександр Соловйов, раніше працював у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, проте звільнився навесні 2025 року. Сам же підліток, імовірно, листувався з російськими спецслужбами. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі постраждалі 39-річна жінка та підліток перебувають у реанімаційному відділенні, стан самого нападника оцінюють як задовільний.