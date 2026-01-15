Однак покарання за розбій буде цілком реальне й передбачає ув'язнення до 15 років. Подробиці нестандартного злочину розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про погрози іграшковим пістолетом?

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який намагався пограбувати два пункти обміну валют на проспекті Миколи Бажана.

Зловмисник погрожував касирам пістолетом, який згодом виявився іграшковим. Жодна зі спроб не була успішною: в першому випадку він втік з порожніми руками, а в другому – касирка встигла сховатися, тож чоловік знову залишився ні з чим.

Поліціянти затримали зловмисника й показали його "зброю": дивіться фото Нацполіції

Завдяки спільній роботі поліції Дарницького та Дніпровського районів фігуранта оперативно затримали. Йому повідомили про підозру у розбої відповідно до частини 4 статті 187 ККУ.

Зазначимо, що покарання за цією статтею в умовах воєнного стану передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ще одне невдале пограбування сталося в столиці наприкінці грудня 2025 року. Тоді нетверезий чоловік намагався обікрасти кав'ярню, але пішов ні з чим. Дівчина за стійкою просто відмовилася віддавати виторг, попри зброю в руках нападника. Невдаху-грабіжника наздогнали та затримали поліціянти під час спроби втечі.

