За нападником також стежать лікарі та правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
У якому стані вчителька та учень, на яких напали у школі у Києві?
39-річна жінка та 14-річний хлопець знаходяться у реанімації. Нападник у задовільному стані теж перебуває під наглядом лікарів.
Нападнику повідомили про підозру. Є ймовірність, що його діями керували ворожі спецслужби.
Що відомо про різанину у київській школі?
У Києві один з учнів 12 січня прийшов до школи з ножем. Він напав на вчительку і однокласника.
Поліцейські затримали нападника. Він був 2011 року народження, сам інцидент трапився під час початку навчального процесу.