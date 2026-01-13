За нападником також стежать лікарі та правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

У якому стані вчителька та учень, на яких напали у школі у Києві?

39-річна жінка та 14-річний хлопець знаходяться у реанімації. Нападник у задовільному стані теж перебуває під наглядом лікарів.

Нападнику повідомили про підозру. Є ймовірність, що його діями керували ворожі спецслужби.

Що відомо про різанину у київській школі?