Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та Офіс генпрокурора. Нагадаємо, що інцидент стався в Оболонському районі столиці.

У чому підозрюють підлітка?

Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомили про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника під час одного з уроків уранці.

Мотиви вчинку підлітка встановлюються,

– ідеться у повідомленні.

Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що встановило слідство?

12 січня 2026 року вранці учень 9 класу прийшов до школи з рюкзаком, у якому мав балаклаву, шолом і два ножі. Як зазначається, у вбиральні він одягнув захисне спорядження та пішов до класу під час уроку.

Підліток почав стукати у двері, а коли вчителька їх відчинила, то завдав їй ножових поранень, і поранив одного зі своїх однокласників. Згодом вибіг до вбиральні, зняв балаклаву і шолом та почав завдавати поранень собі.

У якому стані постраждалі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надають усю необхідну допомогу.

Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Які деталі нападу відомі?