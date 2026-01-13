Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та Офіс генпрокурора. Нагадаємо, що інцидент стався в Оболонському районі столиці.
Дивіться також У Києві в школі учень напав з ножем на вчительку й однокласника: що із постраждалими
У чому підозрюють підлітка?
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомили про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника під час одного з уроків уранці.
Мотиви вчинку підлітка встановлюються,
– ідеться у повідомленні.
Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що встановило слідство?
12 січня 2026 року вранці учень 9 класу прийшов до школи з рюкзаком, у якому мав балаклаву, шолом і два ножі. Як зазначається, у вбиральні він одягнув захисне спорядження та пішов до класу під час уроку.
Підліток почав стукати у двері, а коли вчителька їх відчинила, то завдав їй ножових поранень, і поранив одного зі своїх однокласників. Згодом вибіг до вбиральні, зняв балаклаву і шолом та почав завдавати поранень собі.
У якому стані постраждалі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надають усю необхідну допомогу.
Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Зверніть увагу! Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.
Які деталі нападу відомі?
Раніше повідомлялося, що під час інциденту вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор. Уроки не скасовували, проте багато батьків прийшли забрати дітей зі школи, оскільки ті були налякані.
До слова, вчителька, на яку з ножем накинувся школяр, викладає історію, це його класна керівниця. Мама одного з учнів на ім'я Оксана повідомила, що раніше про цю вчительку чула лише позитивні відгуки.
Джерела 24 Каналу повідомляли, що напад у школі здійснив Микита Соловйов, син колишнього поліцейського. Його батько, Олександр Соловйов, раніше працював у Департаменті стратегічних розслідувань.