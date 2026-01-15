Однако наказание за разбой будет вполне реальное и предусматривает заключение до 15 лет. Подробности нестандартного преступления рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно об угрозах игрушечным пистолетом?

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который пытался ограбить два пункта обмена валют на проспекте Николая Бажана.

Злоумышленник угрожал кассирам пистолетом, который впоследствии оказался игрушечным. Ни одна из попыток не была успешной: в первом случае он убежал с пустыми руками, а во втором – кассирша успела спрятаться, поэтому мужчина снова остался ни с чем.

Полицейские задержали злоумышленника и показали его "оружие": смотрите фото Нацполиции

Благодаря совместной работе полиции Дарницкого и Днепровского районов фигуранта оперативно задержали. Ему сообщили о подозрении в разбое в соответствии с частью 4 статьи 187 УКУ.

Отметим, что наказание по этой статье в условиях военного положения предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, еще одно неудачное ограбление произошло в столице в конце декабря 2025 года. Тогда нетрезвый мужчина пытался обокрасть кафе, но ушел ни с чем. Девушка за стойкой просто отказалась отдавать выручку, несмотря на оружие в руках нападающего. Неудачника-грабителя догнали и задержали полицейские при попытке побега.

