Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Який запобіжний захід обрали підозрюваному в нападі на вчительку та учня?
Правоохоронці розповіли, що за клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.
Зараз підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.
Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП поліції ГУ Нацполіції у Києві.
Що відомо про різанину в київській школі?
Нагадаємо, що 12 січня 14-річний хлопець у Києві напав на однокласника та вчительку з ножем, після чого зачинився у вбиральні та поранив себе.
За інформацією обізнаних джерел, школяра, який напав на вчительку та іншого учня в одній зі шкіл в Оболонському районі, звуть Микита Соловйов. Він 2011 року народження. Його батько Соловйов Олександр Анатолійович раніше обіймав посаду головного оперуповноваженого у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Однак із травня 2025 року він не працює в поліції.
Зараз 39-річна жінка та 14-річний хлопець знаходяться у реанімації. Нападник у задовільному стані теж перебуває під наглядом лікарів.