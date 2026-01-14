Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Який запобіжний захід обрали підозрюваному в нападі на вчительку та учня?

Правоохоронці розповіли, що за клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.

Зараз підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП поліції ГУ Нацполіції у Києві.

Що відомо про різанину в київській школі?