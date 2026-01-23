Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли. Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.