Наразі з ними тривають слідчі дії. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Що відомо про побиття енергетика?

22 січня у Могилів-Подільському натовп побив енергетика через відключення світла.

За фактом спричинення тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Мітингувальники побили енергетика: відео зі соцмереж (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Яка ситуація в українській енергосистемі?

  • Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли. Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

  • 23 січня вранці у кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Укренерго повідомило, що у тих регіонах раніше оприлюднені графіки відключень не діють.