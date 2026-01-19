Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що сталося в Києві?

Інцидент стався 17 жовтня 2025 року.

За даними слідства, під час затримання двоє правоохоронців застосували до чоловіка надмірну силу та завдали йому численних ударів по голові. Внаслідок побиття чоловік отримав множинні тілесні ушкодження.

Водночас встановлено, що конфлікт виник після того, як затриманий розпилив у салоні службового автомобіля перцевий балончик. Однак навіть такі дії не могли стати підставою для жорстокого насильства з боку правоохоронців,

– повідомили в ДБР.

Наразі двох правоохоронців звинувачують у перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зазначається також, що обидва правоохоронці вже звільнені зі служби.

