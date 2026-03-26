Про це йдеться у повідомленні Держдепу США.

На що виділяє США для України 25 мільйонів доларів?

У Держдепі зауважили, що спільно з Конгресом США вони надають 25 мільйонів доларів у рамках програми повернення та реабілітації дітей, який Росія вивезла примусово.

У координації з Конгресом, Державний департамент надає 25 мільйонів доларів нової допомоги для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено або іншим чином утримували від їхніх сімей та громад,

– йдеться у повідомленні.

США залучать фінанси у дві програми. Перша передбачає допомогу в ідентифікації та відстеженні дітей, яких викрали з дому. У Держдепі зауважили, що це "є важливим кроком у підтримці дипломатичних та інших зусиль щодо сприяння їхньому поверненню".

Друга – підтримка уряду України та перевірених місцевих партнерів, які допомагатимуть дітям після повернення додому отримати необхідну допомогу та ресурси для відновлення свого життя.

У повідомленні зауважили, що Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися". Водночас адміністрація підтверджує свою повну відданість встановленню надійного миру.

Крім того, у Держдепі додали, що США продовжують виділяти кошти на десятки програм, спрямовані на допомогу цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.