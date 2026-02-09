Ведуча разом зі своєю родиною опублікувала відповідне відео в Instagram 8 лютого.

Що відомо про викрадення матері ведучої NBC News?

Саванна Гатрі разом із братом та сестрою зняла відео. У ньому жінка звернулася до викрадачів із проханням безпечно повернути їхню матір додому.

"Ми отримали ваше повідомлення і розуміємо. Ми благаємо вас зараз повернути нам нашу матір, щоб ми могли святкувати з нею. Це єдиний спосіб досягти миру. Це дуже цінно для нас – і ми заплатимо", – зазначила жінка.

Щоправда, вона не надала жодних подробиць щодо повідомлення, на яке вона посилалася. Однак, раніше ведуча уже говорила, що її канал отримав якесь "повідомлення".

Як пише BBC, мати ведучої, Ненсі Гатрі, зникла посеред ночі зі свого будинку в Тусоні, штат Аризона, минулими вихідними. Про її зникнення заявили, коли вона не прийшла на недільну службу.

Окрім того, рано вранці того дня в будинку була відключена та видалена камера дверного дзвінка. Також вночі відключився від її телефону додаток, підключений до кардіостимулятора.

У поліції немає ніяких підозрюваних у злочині. У ФБР навіть запропонували винагороду в розмірі 50 000 доларів за будь-яку інформацію.

Спеціальний агент ФБР Гайт Джанке заявив, що бюро розглядає повідомлення з вимогою викупу, надіслані кільком ЗМІ. За даними новинного вебсайту TMZ, який нібито отримав один із листів, викрадачі вимагали криптовалюту на мільйони доларів.

Довідково. Криптовалюта доволі популярна серед злочинців, адже її часто важко відстежити у ході слідства.

