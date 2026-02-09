Ведущая вместе со своей семьей опубликовала соответствующее видео в Instagram 8 февраля.

Что известно о похищении матери ведущей NBC News?

Саванна Гатри вместе с братом и сестрой сняла видео. В нем женщина обратилась к похитителям с просьбой безопасно вернуть их мать домой.

"Мы получили ваше сообщение и понимаем. Мы умоляем вас сейчас вернуть нам нашу мать, чтобы мы могли праздновать с ней. Это единственный способ достичь мира. Это очень ценно для нас – и мы заплатим", – отметила женщина.

Правда, она не предоставила никаких подробностей относительно сообщения, на которое она ссылалась. Однако, ранее ведущая уже говорила, что ее канал получил какое-то "сообщение".

Как пишет BBC, мать ведущей, Нэнси Гатри, исчезла посреди ночи из своего дома в Тусоне, штат Аризона, в минувшие выходные. О ее исчезновении заявили, когда она не пришла на воскресную службу.

Кроме того, рано утром того дня в доме была отключена и удалена камера дверного звонка. Также ночью отключилось от ее телефона приложение, подключенное к кардиостимулятору.

У полиции нет никаких подозреваемых в преступлении. В ФБР даже предложили вознаграждение в размере 50 000 долларов за любую информацию.

Специальный агент ФБР Гайт Джанке заявил, что бюро рассматривает сообщения с требованием выкупа, присланные нескольким СМИ. По данным новостного вебсайта TMZ, который якобы получил одно из писем, похитители требовали криптовалюту на миллионы долларов.

Справочно. Криптовалюта довольно популярна среди преступников, ведь ее часто трудно отследить в ходе следствия.

