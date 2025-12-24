Разом з Цибульською колядку заспівав її син, діти Валерії Татарчук та Інни й Тімура Мірошниченків. Завдяки дитячим голосам відчувається атмосфера справжнього Різдва – теплого і наповненого сенсами, пише 24 Канал.
Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя" увійде в альбом, створений в рамках спільного культурно-освітнього проєкту "Соловейко", який ініціювали благодійний фонд "ТВОЯ ОПОРА" та Оля Цибульська. Співачка є амбасадоркою і креативною продюсеркою проєкту.
Оля Цибульська та діти – "Хай Ісус, мале дитя, благословить Ваше життя": дивіться відео онлайн
Цибульська вже не вперше співпрацює з "ТВОЄЮ ОПОРОЮ". На початку року вона та інші відомі артисти представили україномовну версію пісні "Капітошка", аби привернути увагу до проєкту благодійного фонду та Інни Мірошниченко під назвою "Наставництво", який допомагає знайти наставників підліткам з інтернатів.
Що відомо про Цибульську, "ТВОЮ ОПОРУ" та проєкт "Соловейко"?
Оля Цибульська – співачка, авторка пісень і телеведуча. Вона поєднує сучасну попмузику з щирою емоційністю та соціальними сенсами. Своєю творчістю співачка підтримує українську культуру та мову, також створює проєкти, щоб допомагати розвивати дитячу творчість.
Культурний проєкт "Соловейко" – це масштабна платформа для розвитку дитячих талантів. Він прагне створити простір, у якому діти зможуть пізнати культурний код нації й розвивати творчі таланти українською мовою.
"ТВОЯ ОПОРА" – один із найбільших благодійних фондів в Україні. З 2014 року він допомагає медичним закладам, лікарням і рятує життя дітей, які мають вроджені вади серця.