Вместе с Цибульской колядку спел ее сын, дети Валерии Татарчук и Инны и Тимура Мирошниченко. Благодаря детским голосам чувствуется атмосфера настоящего Рождества – теплого и наполненного смыслами, пишет 24 Канал.

Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя" войдет в альбом, создан в рамках совместного культурно-образовательного проекта "Соловейко", который инициировали благотворительный фонд "ТВОЯ ОПОРА" и Оля Цибульская. Певица является амбассадором и креативным продюсером проекта.

Оля Цибульская и дети – "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя": смотрите видео онлайн

Цибульская уже не впервые сотрудничает с "ТВОЕЙ ОПОРОЙ". В начале года она и другие известные артисты представили украиноязычную версию песни "Капитошка", чтобы привлечь внимание к проекту благотворительного фонда и Инны Мирошниченко под названием "Наставничество", который помогает найти наставников подросткам из интернатов.

Важно! Благотворительный фонд "ТВОЯ ОПОРА" призывает поддерживать проект "Соловейко".

Что известно о Цибульской, "ТВОЕЙ ОПОРЕ" и проекте "Соловейко"?