Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) вперше відреагував на чутки у коментарі виданню OBOZ.UA. Однак артист продовжує тримати інтригу.

Поки що не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю,

– поділився Дзідзьо.

Цікаво, що Михайло Хома також отримав це запитання від alyona alyona під час запису програми "Вгадай мелодію". Він звернувся до зіркових учасників зі словами: "Будьте щирими, поводьтеся безпосередньо, грайте, як діти".

Реперка запитала у ведучого, чи є в нього діти, але й тут він обійшовся лиш усмішкою та жартом.

Нагадаємо, Дзідзьо став ведучим програми "Вгадай мелодію". Зйомки розпочалися наприкінці січня 2026 – про це повідомили на сторінці платформи SWEET.TV.

Звідки пішли чутки про батьківство Дзідзьо і як на них реагують його близькі?