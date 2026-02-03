Євген Клопотенко в інтерв'ю програмі "Тур зірками" на "Радіо Люкс" розповів, що вже давно готовий до дітей. Однак він з нареченою не поспішає. Шеф-кухар пообіцяв розповісти, коли це відбудеться.

Я готовий до дітей був ще три роки тому. Але коли це станеться… Ще треба пройти багато етапів, підготуватися до цього, здати якісь аналізи. Можливо, я не можу мати дітей. Ми в процесі зараз розуміння всіх фізіологічних норм. Я до дітей був готовий дуже давно, тому я не бачу в цьому якоїсь проблеми,

– поділився чоловік.

Також пара обговорює, яким бачить своє весілля. Наразі вони обоє сумніваються, чи доречно влаштовувати таке святкування під час війни.

"Я хочу готувати на весіллі, це моє бажання. Катерина хоче, щоб було гарно і мило. Але чи можна під час війни робити весілля, яким воно має бути, ми не знаємо. Чи є бажання сказати всьому світу, що у нас весілля, і прожити його в українському стилі — так. Ми зараз у дискусії. Я не хочу, щоб це була якась гулянка. Я точно хочу, щоб це було відродження української традиції", – вважає Євген Клопотенко.

"Тур зірками" з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Євген Клопотенко заручився з Катериною Воскресенською 10 січня. Про важливу подію він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про нинішні стосунки Євгена Клопотенка?