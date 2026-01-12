Тепер він показав, як все пройшло. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена Клопотенка.

Як виявилося, спершу кулінар зробив пропозицію Катерині вдома, а згодом вони організували сватання, яке поєднали з заручинами.

Нам дуже хотілося, щоб цей день був справжнім: і про традиції, і про нас. З традицій залишили ті, які найбільше нам подобались: обдаровування рушниками, вишитою сорочкою, хлібом, танець батьків, музик і навіть перев'язування рушником. А решту прожили по-сучасному, на свій лад,

– поділився Євген.

Так, наприклад, заручальне кільце шеф-кухар подарував Катерині в хлібі, який сам перед цим спік.

На сватання та заручини пара запросила рідних і близьких. Всі вони були одягнені в український стрій.

У відео на ютуб-каналі Клопотенко розповів, що дійство проходило в його ресторані української кухні "100 років вперед".

Що відомо про наречену Євгена Клопотенка?