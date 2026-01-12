Тепер він показав, як все пройшло. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена Клопотенка.
Як виявилося, спершу кулінар зробив пропозицію Катерині вдома, а згодом вони організували сватання, яке поєднали з заручинами.
Нам дуже хотілося, щоб цей день був справжнім: і про традиції, і про нас. З традицій залишили ті, які найбільше нам подобались: обдаровування рушниками, вишитою сорочкою, хлібом, танець батьків, музик і навіть перев'язування рушником. А решту прожили по-сучасному, на свій лад,
– поділився Євген.
Так, наприклад, заручальне кільце шеф-кухар подарував Катерині в хлібі, який сам перед цим спік.
На сватання та заручини пара запросила рідних і близьких. Всі вони були одягнені в український стрій.
У відео на ютуб-каналі Клопотенко розповів, що дійство проходило в його ресторані української кухні "100 років вперед".
Євген Клопотенко заручився з коханою: дивіться відео онлайн
Що відомо про наречену Євгена Клопотенка?
- Обраницею шеф-кухаря стала Катерина Воскресенська.
- Вона є співзасновницею бюро досвідів viter vie, яке організовує менторські та індивідуальні подорожі, а також подорожі з брендами.
- Катерина також активно долучається до волонтерства – організовує збори на підтримку військових.
- З Євгеном вони зустрічаються вже рік, однак публічно про роман розповіли лише після дев'яти місяців разом.