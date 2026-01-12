Вона розповіла, що змотивувало хлопця долучитись до Сил оборони України. Крім того, поділилася, як син готувався до мобілізації. Пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал центру протидії дезінформації.

Від перших днів великої війни Даниїл їздив із міжнародними військовими журналістами на фронт у ролі перекладача, як зазначала Римма Зюбіна в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк. Тепер вона розкрила, що хлопець працював у Бучі та Ірпені в період, коли ці території залишалися сірою зоною. Згодом він сам прийняв рішення долучитися до війська.

Він збирався ще минулого року (2024, – 24 Канал), але не пройшов відбір. Він добровільно знайшов бажаний рід військ, купив приставку до комп'ютера та вчився вдома керувати дронами. Зробив операцію на очі за власні кошти – 30 тисяч гривень. Підтягнув своє здоров'я, щоб пройти медкомісію,

– поділилася акторка.

Римма Зюбіна також передала слова сина, пояснивши, що змотивувала приєднатися до ЗСУ його війна в Україні.

У якій бригаді та на якому напрямку служить Даниїл – невідомо.

Що відомо про сина Римми Зюбіної?