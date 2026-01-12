Она рассказала, что смотивировало парня присоединиться к Силам обороны Украины. Кроме того, поделилась, как сын готовился к мобилизации. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал центра противодействия дезинформации.

С первых дней большой войны Даниил ездил с международными военными журналистами на фронт в роли переводчика, как отмечала Римма Зюбина в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк. Теперь она раскрыла, что парень работал в Буче и Ирпене в период, когда эти территории оставались серой зоной. Впоследствии он сам принял решение присоединиться к армии.

Он собирался еще в прошлом году (2024 – 24 Канал), но не прошел отбор. Он добровольно нашел желаемый род войск, купил приставку к компьютеру и учился дома управлять дронами. Сделал операцию на глаза за собственные средства – 30 тысяч гривен. Подтянул свое здоровье, чтобы пройти медкомиссию,

– поделилась актриса.

Римма Зюбина также передала слова сына, объяснив, что смотивировала присоединиться к ВСУ его война в Украине.

В какой бригаде и на каком направлении служит Даниил – неизвестно.

Интервью с Риммой Зюбиной: смотрите видео онлайн

Что известно о сыне Риммы Зюбиной?