Через два місяці артистка знову вийшла на зв'язок з аудиторією, зробивши фінальне публічне висловлювання щодо скандалу за її участі. Вона поділилася, що далі буде з її співочою кар'єрою. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Що GRISANA говорила два місяці тому?

Тоді співачка опублікувала допис у своєму телеграм-каналі, де заперечила чутки з анонімного профілю, назвавши їх перебільшеними й спотвореними. Вона наголосила, що несе відповідальність лише за свої власні дії.

Що стосується фінансування творчості, GRISANA зазначила, що з самого початку запуску проєкту її підтримують два партнери, які не мають жодного зв'язку з її сім'єю.

Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім'ї не є та ніколи не були його власниками й не маємо права власності на це приміщення,

– написала виконавиця.

Для контексту! Анонім стверджував, що Анастасія є власницею готелю "Крокус" у Павлограді, який нібито отримали через погрози, підкупи та побиття.

GRISANA прокоментувала чутки при батька-корупціонера / Скриншот з телеграм-каналу співачки

Що тепер GRISANA сказала про скандал?

Артистка перепросила через те, що довгий час не коментувала інцидент і раніше висловилася нечітко.

Я була розгублена. Частину речей не могла коментувати публічно, тому зверталася за консультаціями до юристів і фахівців, які краще розуміють правові ризики,

– пояснила Анастасія.

Вона уточнила, що зараз говорить тільки про себе, а те, що стосується родини або судового процесу, публічно не коментує. "Це не має стосунку до моєї творчої діяльності та може зашкодити процесу. Рішення ухвалює суд. Я приймаю будь-який законний результат".

Щодо готелю "Крокус" у Павлограді GRISANA уточнила, що не володіє приміщенням і не має на нього прав власності на цю нерухомість.

Я володію часткою ТОВ, яка офіційно орендує це приміщення та веде на цій території готельний бізнес. Компанія працює в правовому полі, з оформленнями договорами та сплатою податків,

– написала співачка.

За її словами звинувачення в рейдерському захопленні готелю та твердження про те, що він був їй подарований, неправдиві.

GRISANA також відреагувала на критику щодо вартості своїх відеоробіт: "За цим стоїть досвід, навички й командна взаємодія, а не чиїсь впливи чи міфи… Усе, що ви бачите – це результат досягнутий завдяки таланту, ресурсам і зусиллям тих людей, чиї імена завжди є в титрах"

Виконавиця замислювалась над зупинкою діяльності, проте підтримка, яку їй висловили люди, стала підставою, щоб рухатися далі.

Я залишаюсь в музиці, бо вірю в неї як у живу культурну силу. Для мене важливо працювати з українським попом і розширювати контекст у якому він працює. Я переконана, що музика може надихати й подібно до того, як це сталося з K-pop, викликати інтерес до мови, культури та країни загалом – незалежно від географії слухача,

– пояснила знаменитість.

Вона додала: "Я розумію, що довіра не відновлюється одним текстом. Це завжди час і дії. Це ваш вибір слухати мою музику, чи ні, підтримувати мене чи ні. Я сприймаю цей вибір спокійно. Мені нічого приховувати й нічого соромитися".

GRISANA прокоментувала скандал і заявила, що продовжує кар'єру / Скриншоти з інстаграму

