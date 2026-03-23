Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився командир спецпідрозділу ГУР "Шаман", вказавши на те, що викриті корупційні схеми, зокрема довкола "Енергоатому", дають привід солдатам сумніватися в тому, що відбувається в країні. Це, з його слів, найбільш негативний наслідок.
Над чим замислюються військові, коли чують про корупцію?
Сьогодні українські воїни жертвують своїм здоров'ям і життям заради майбутнього України. Паралельно з цим в країні фіксуються випадки розкрадання державних коштів посадовцями, які мали б навпаки акумулювати всі сили й гроші на благо держави, її народу та війська.
"Вони фактично не виконують свої функції та роботу. Я свою роботу роблю. Я вбиваю ворога та стою на захисті держави. А є люди, які розповідають, що захищають тил, а насправді збагачуються", – підкреслив командир спецпідрозділу ГУР.
Він наголосив на тому, що у беззвучному "контракті" військового із громадськістю такі люди в країні свою роль не відіграють. Тоді, з його слів, постає запитання, чому солдат має виконувати свої умови та зобов'язання, стримувати противника, а суспільство – ні.
Оце найбільша проблема. Якщо кожен свій шматок роботи буде робити, то все складеться в один пазл,
– впевнений "Шаман".
Україна – та, яка формуватиме світовий порядок
Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" плекає мрію, що Україна розквітне. Він пояснив, що в його мріях Україна – не та держава, яка очолює світовий порядок і посідає перше місце у світі, а та, яка визначатиме того, хто буде на першій сходинці.
Не буду об'єктивним у відповіді. На цьому етапі я занадто емпатично ставлюся до того, що відбувається в країні. Я мав би бути холоднокровним. Але ПТСР – не просто слова,
– озвучив "Шаман".
Підсумовуючи, командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" поділився, що нині емпатія розвинута максимально. Він підкреслив, що хочеться бачити Україну такою, яка процвітатиме і буде здатна не просто впливати, а формувати світовий порядок.
Які корупційні випадки були викриті нещодавно?
На Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва фортифікацій. Мовиться про понад 14 мільйонів гривень збитків. Посадовці військової частини разом із спільниками організували у 2024 році закупівлі матеріалів для оборонних споруд за цінами, які були завищеними. Вже трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи.
ВАКС присудив покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки із обмеженням зайняття певних посад на 3 роки нардепці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її спільниці Анастасії Колеснік. Народна обраниця, за версією обвинувачення, отримала хабар розміром 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".
Контррозвідка СБУ та НАБУ ліквідувала ще схему привласнення державних коштів, було викрито керівництво підприємства оборонно-промислового комплексу у Дніпропетровській області. Так, перший заступника гендиректора заводу організував схему розкрадання 19,7 мільйонів гривень на закупівлі металевої сировини. Матеріал мав бути залучений для серійного виробництва боєприпасів для українського війська.
САП та НАБУ викрили схему заволодіння мільйоннами концерну "Укроборонпром". Мовиться про 32 мільйони гривень коштів державних підприємств та спроба привдаснити кошти цих компаній на суму понад 19 мільйонів. Схема полягала у штучному залученні підприємством–спецекспортером продукції та послуг військового призначення міжнародних компаній для виконання посередницьких послуг.