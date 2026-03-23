Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился командир спецподразделения ГУР "Шаман", указав на то, что разоблаченные коррупционные схемы, в частности вокруг "Энергоатома", дают повод солдатам сомневаться в том, что происходит в стране. Это, по его словам, наиболее негативное последствие.
Над чем задумываются военные, когда слышат о коррупции?
Сегодня украинские воины жертвуют своим здоровьем и жизнью ради будущего Украины. Параллельно с этим в стране фиксируются случаи хищения государственных средств должностными лицами, которые обязаны наоборот аккумулировать все силы и деньги на благо государства, его народа и войска.
"Они фактически не выполняют свои функции и работу. Я свою работу делаю. Я убиваю врага и стою на защите государства. А есть люди, которые рассказывают, что защищают тыл, а на самом деле обогащаются", – подчеркнул командир спецподразделения ГУР.
Он отметил, что в беззвучном "контракте" военного с общественностью такие люди в стране свою роль не играют. Тогда, по его словам, возникает вопрос, почему солдат должен выполнять свои условия и обязательства, сдерживать противника, а общество – нет.
Вот самая большая проблема. Если каждый свой кусок работы будет делать, то все сложится в один пазл,
– уверен "Шаман".
Украина – та, которая будет формировать мировой порядок
Командир спецподразделения ГУР "Шаман" лелеет мечту, что Украина расцветет. Он объяснил, что в его мечтах Украина – не то государство, которое возглавляет мировой порядок и занимает первое место в мире, а то, которое будет определять того, кто будет на первой ступеньке.
Не буду объективным в ответе. На этом этапе я слишком эмпатично отношусь к тому, что происходит в стране. Я должен был бы быть хладнокровным. Но ПТСР – не просто слова,
– озвучил "Шаман".
Подытоживая, командир спецподразделения ГУР "Шаман" поделился, что сейчас эмпатия развита максимально. Он подчеркнул, что хочется видеть Украину такой, которая будет процветать и будет способна не просто влиять, а формировать мировой порядок.
Какие коррупционные случаи были разоблачены недавно?
- На Днепропетровщине раскрыты коррупционные схемы при строительстве фортификаций. Речь идет о более 14 миллионах гривен убытков. Должностные лица воинской части вместе с сообщниками организовали в 2024 году закупки материалов для оборонительных сооружений по ценам, которые были завышенными. Уже трем подозреваемым избраны меры пресечения.
- ВАКС присудил наказание в виде лишения свободы на 2 года с ограничением занятия определенных должностей на 3 года нардепу от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее сообщнице Анастасии Колесник. Народная избранница, по версии обвинения, получила взятку в размере 11 тысяч долларов за содействие в выезде мужчин за границу через систему "Шлях".
Контрразведка СБУ и НАБУ ликвидировала еще схему присвоения государственных средств, было разоблачено руководство предприятия оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области. Так, первый заместитель гендиректора завода организовал схему хищения 19,7 миллионов гривен на закупке металлического сырья. Материал должен был быть привлечен для серийного производства боеприпасов для украинской армии.
САП и НАБУ разоблачили схему завладения миллионами концерна "Укроборонпром". Речь идет о 32 миллионах гривен средств государственных предприятий и попытка присвоить средства этих компаний на сумму более 19 миллионов. Схема заключалась в искусственном привлечении предприятием–спецэкспортером продукции и услуг военного назначения международных компаний для выполнения посреднических услуг.