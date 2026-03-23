Боевые подразделения являются исключительным явлением для иностранных спецслужб. Впрочем, в Украине спецподразделения ГУР, в частности "Шаманбат", выполняют беспрецедентные операции на поле боя, которые удивляют не только врага, но и весь мир. Так, в начале полномасштабного вторжения дерзкие действия украинских разведчиков помогли сломать ситуацию, дав понять россиянам, что о ежедневных быстрых и легких результатах им не стоит даже мечтать.

"Шаман" – командир спецподразделения ГУР "Шаманбат" в эксклюзивном интервью для 24 Канала поделился собственными размышлениями о том, как украинским военным удалось доказать, что Россия не является непреодолимым врагом, и почему это в конце концов изменило ход боев.

Больше о том, как трансформировалась война с 2022 года, чему Украина может научить весь мир, и как не просто победить врага, но и защитить себя в будущем – читайте далее в материале.

Интересно также "Мы найдем и ликвидируем россиян": интервью бойца "Артана" об уникальных спецоперациях ГУР

Какое главное изменение боев с 2022 года?

Как за время большой войны изменились специфика и нагрузка украинских разведчиков?

Обстоятельный вопрос, его так сразу не объяснишь. На эту тему, пожалуй, можно когда-то написать диссертацию. Если в нескольких словах, то, думаю, важнейший аспект полномасштабного вторжения – это именно быстрое развитие технологий и просто невероятная адаптация к этому развитию.

Адаптация происходит на всех уровнях, и Вооруженные Силы просто семимильными шагами приспосабливаются ко всем изменениям.

Буквально недавно мы говорили о новом термине, который, видимо, уже можно вводить в учебники, – "прозрачное поле боя" (с англ. Transparent Battleground, – 24 Канал). Именно "прозрачность поля боя" – это самое большое отличие современных боевых действий от тех, которые велись с 2014 года.

Если брать зарубежный опыт наших коллег, то еще с 2001 года, а возможно и раньше, они уже следили за ситуацией на поле боя онлайн. Мы начали делать это примерно в 2022 году. Но в этом, видимо, и есть интересная особенность.

Нам понадобилось 20 лет, чтобы вообще принять какую-то концепцию боевых действий, и буквально 4 года, чтобы ее перегнать, то есть стать передовиками этого опыта. Это и есть самое большое отличие.

Я посвятил разведке довольно значительную часть своей жизни. Пожалуй, более трети жизни я провел в разведке, и помню те времена, когда можно было находиться в непосредственной близости к противнику и чувствовать себя в относительной безопасности.

Сейчас само понятие "относительной безопасности" уже почти отошло. Потому что даже в 30 километрах от противника ты не можешь чувствовать себя в безопасности. И это самое большое отличие нынешних боевых действий. Даже если не брать во внимание скорость, которая выросла в разы, именно прозрачность поля боя стала самым большим изменением.

Какие операции в начале большой войны изменили все?

Вы участвовали в ряде легендарных операций в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боях в Гостомеле, заходе на территорию противника на Белгородщине, боях на Харьковщине, освобождении острова Змеиный. Видимо, есть еще ряд подобных операций, о которых пока говорить не можем. Но в целом, как сейчас изменилась специфика таких боев и таких значительных операций?

Есть популярный мем, что мы уже настолько избалованы повсеместным хаосом, что кого-то чем-то удивить уже не так просто.

Специфика тех операций была в том, что они делались впервые. Мне пришлось многое делать впервые в современной военной истории Украины. Проводить десантирование, не заходить, а именно залетать на территорию Белгородщины. Хотя заходы тоже были.

Когда специальные подразделения проводят разведку в тылу противника – это классика применения. А вот залетать на вертолете – это уже что-то новое. Это ближе к асимметричным методам ведения войны.

Это также одна из характеристик современного поля боя, потому что в борьбе с большими силами противника нам волей-неволей приходится обращаться к асимметричным шагам. Сейчас, пожалуй, только дурак не понимает, что воевать по принципу "большая советская армия победит маленькую советскую армию", то есть если мы будем воевать сила на силу, невозможно.

К сожалению, на фронте до сих пор есть такие вещи, когда вся надежда только на бойца с автоматом. Это ошибочная тактика. По моему мнению, это одна из проблем. Наша главная задача сейчас – создать условия для того, чтобы боец условно уже поставил точку в противостоянии.

То есть на тот период все операции, которые вы упомянули, можно было назвать нетрадиционными, асимметричными методами. Когда удары наносят в самых неожиданных местах, когда противник не ожидает и получает болезненные для себя удары от наших действий. Это и была новизна – необходимое условие на тот период: это давало нам время и определенное преимущество, хоть и относительное.

Изменилась ли реакция на подобные операции у россиян? Раньше они точно такого не ожидали, а сейчас готовятся лучше?

Тут надо понимать, что в эту игру можно играть вдвоем. Ты не можешь постоянно наносить удары, не можешь постоянно быть тем, кто обижает более слабого, и ожидать, что так будет всегда.

В какой-то момент тот, кого ты обижаешь... Как написано в Библии: "Бойся слез обиженного тобой человека, потому что он будет молить Господа о помощи, и Бог ему поможет". Примерно такая ситуация и здесь.

Мы правы на 100% во всех аспектах – и моральном, и политическом. Куда ни глянь, везде мы будем правы. Мы никого не задевали, мы обороняемся. Россияне применяют к нам неадекватную агрессию, неадекватную злость. Мы не просто имеем право отвечать равнозначно, мы имеем право вообще уничтожить их во всех аспектах. Почему нам этим не воспользоваться?

Просто нам надо было научиться, немного окрепнуть, и мы это сделали. Операции, о которых мы с вами говорили в начале, дали толчок украинскому обществу прийти в себя и понять, что врага можно бить.

Мероприятия на территорию России показали прежде всего украинскому обществу, что это не кто-то большой и могущественный. Это кто-то, кого можно бить, у него течет кровь, то почему ее не пускать постоянно? Да, мы можем это делать.

Как раз такая реакция и была у россиян. Они увидели, что у них течет кровь, что кто-то нанес им этот удар. Впервые за очень большой промежуток времени, пожалуй, впервые со времен Второй мировой войны украинские солдаты были на территории России. Никогда до этого никто не делал им таких вещей.

Наша атака на Белгородщину, имею в виду апрель 2022 года, и все дальнейшие мероприятия, которые происходили на территорию России, это просто очередные удары с нашей стороны. Их основная цель – показать, что врага можно бить.

Такие меры, которые, как я уже говорил, относятся к асимметричным действиям. Они очень ощутимы, потому что их никто не ожидает. Опять же, мы люди, которые обороняются, у нас нет выбора.

На самом деле это очень страшно, но это освобождает нас от мук совести. У нас нет выбора, мы должны бороться. Сдаться мы не можем.

Мы видели, что бывает, когда россияне заходят на территорию. Мы видели Изюм, видели другие оккупированные территории. Мы постоянно видим, что происходит с местными на тех территориях, которые они захватывают: убийства, изнасилования, похищения.

Есть понимание: если мы сейчас сдадимся, то точно будет хуже. Остановить сопротивление Украины означает крах цивилизации – по меньшей мере европейской. А остановить агрессию России – означает переход на новый уровень цивилизации. Мы видим четкую корреляцию между деградацией и развитием.

Стоит ли оставлять боевые подразделения ГУР?

Кажется, что боевые подразделения, которые еще и участвуют в такой полномасштабной борьбе, это несколько уникальное явление для мировых спецслужб.

Это не совсем типичное явление для любых спецслужб, но имеем то, что имеем.

Как вы оцениваете работу боевых подразделений ГУР и стоит ли нашему государству развивать эту компоненту дальше?

Это вопрос, над которым работает большое количество специалистов. Мне, как одному из субъективных элементов этой системы, сложно претендовать на истину в последней инстанции.

Но эти подразделения точно были нужны на момент их создания, потому что Вооруженным силам Украины было нужно время. Мы, как силы быстрого реагирования, как те, кто сумел мобилизоваться в кратчайший промежуток времени, свой кусок работы сделали достаточно неплохо.

По состоянию на сейчас свои возможности уже приобрели те силы, которые могут выполнять похожие к нам функции. Вместе с тем подразделения, которые зарекомендовали себя в Главном управлении разведки, уже стали частью системы, частью семьи. Они приобрели знания и навыки, которые являются необходимыми.

Это сложный период адаптации к изменениям, который нужно пройти и Главному управлению разведки. Такая же ситуация и в Службе безопасности, и в Национальной гвардии. Всюду увеличилось количество личного состава.

Поэтому я думаю, что до завершения мобилизационных мероприятий, до какой-то четкой остановки, любые изменения точно будут не на пользу. После этого у нас будет уникальная возможность выбрать лучших и оставить их как основу. Дать возможность уйти тем, кто этого захочет, а среди тех, кто захочет остаться, выбрать действительно тех, кто сформирует будущую основу.

Об отношении к украинским специалистам на Ближнем Востоке

Не только Украина почувствовала на себе совершенствование технологий на войне. Обострилась ситуация и на Ближнем Востоке. Как вы оцениваете передачу украинского опыта за границу и, в частности, работу наших специалистов на Ближнем Востоке?

Украинские специалисты всегда присутствовали везде по миру, где они были нужны. Ничего нового в том, что украинцы поехали сейчас на Ближний Восток, не произошло. Просто теперь это стало масштабнее, по инициативе президента. И это дает нашему президенту определенное преимущество на международной арене. В этом и есть самый большой плюс украинских специалистов там.

Украинские специалисты на то и специалисты, чтобы приехать и делать свою работу. От среды, в которой они работают, для них ничего не меняется. По моему мнению, Вооруженные силы Украины доказали свою состоятельность и в небе, и на земле, и на море, и, по сути, везде. Поэтому вопрос применения специалистов является скорее политическим, чем военным.

К тому же сейчас идет тотальное противостояние злу, борьба добра со злом. Мы на стороне добра и боремся со злом. Иран дал России такую технологию как "Шахед". Эта технология принесла страшные разрушения и убийства невинных людей на территории Украины. То есть они принесли зло – совершенно незаслуженно.

Мы не трогали Иран так же, как и Россию. Если с Россией был конфликт с 2014 года, то Иран никто не трогал, никто с Ираном в конфликт не вступал. Они вообще безосновательно первыми в это полезли.

Я за то, чтобы зло было наказано. Они первыми начали. Я рад, что есть возможность отвечать, это надо наращивать. Я за то, чтобы наносить туда удары, потому что нельзя безнаказанно бить украинцев.

Когда мир поймет, что за каждого убитого украинца будут погибать 10 иранцев, россиян или северных корейцев, которые тоже сюда пришли, тогда все станет на свои места. К ним еще тоже надо добраться. Таково мое мнение.

Это крутая инициатива. Надо добавить еще ударный компонент и присоединиться к мировому добру, которое будет унижать мировое зло.

Международная архитектура безопасности несколько разрушена на фоне того, что делает Россия. Старые правила, которые действовали после Второй мировой, кажется, уже не слишком актуальны. Какое место должна занять Украина в этом новом мире?

Отвечу на ваш вопрос из концепции мечты. Есть определенные негативные процессы, которые происходят в нашей стране. Все их знают и видят каждый день по телевизору.

Но в моих мечтах Украина – не та страна, которая возглавляет мировой порядок. Не та страна, которая на первом месте в мире. Это страна, которая определяет того, кто будет на первом месте. Но это в моих мечтах.

Не буду объективным в ответе. На этом этапе я слишком эмпатично отношусь к тому, что происходит в стране. Я должен был бы сохранять хладнокровие. Но ПТСР – не просто слова. Эмпатия сейчас развита максимально. Хочется видеть успешную страну, которая не просто влияет, а формирует мировой порядок.

Как скандалы в Украине влияют на бойцов?

Насколько сильно различные скандалы, в частности коррупционные, которые происходят в Украине, влияют на моральное состояние бойцов?

Очень негативно. Все эти скандалы, как с защитными сооружениями для энергетики, дают повод солдатам сомневаться в том, что происходит. А это самое негативное последствие.

Ребята жертвуют своим здоровьем и жизнью, а там есть люди, которые воруют деньги. Они фактически не выполняют свои функции и работу.

Я свою работу делаю. Я убиваю врага и стою на защите государства. А есть люди, которые рассказывают, что защищают тыл, а на самом деле обогащаются на этом.

Получается, что в этом беззвучном "контракте" солдата с обществом, последние не выполняют свою роль. Тогда почему солдат должен выполнять свои условия, сдерживать врага, а общество – нет. Вот самая большая проблема.

Хорошо, что эти политические распри медийно освещают, это абсолютный элемент демократии. Если каждый свой кусок работы будет делать, то все сложится в один пазл.

Чувствуете ли вы поддержку от украинского общества, когда говорим о собрании, единство вокруг войска?

Собрание присутствует всегда. Это уже составляющая нашей оборонной доктрины. Общество, если не воюет, то помогает тем, кто воюет. Это – правильно. Это – концепция большой войны.

Мы постоянно получаем помощь от неравнодушных людей. Несколько дней назад уничтожили позицию наших дронщиков. Оборудование на эту позицию удалось закупить за три дня. Это большие деньги, но собрали все быстро.

Расскажу еще о своем опыте. Я видел старую советскую армию, которая осталась нам в наследство со всеми этими "бирочками". Вижу армию, которая есть сейчас. Мы сделали здоровенный шаг в развитии нашего логистического обеспечения.

Если командир подразделения выполняет свой социальный "контракт", а не только армейский, то его люди будут накормлены и обеспечены.

"Не со всем был согласен": о переходе Буданова на должность главы ОП

Кирилл Буданов, который возглавлял ГУР, перешел в Офис Президента. Как вы отнеслись к этому решению?

Это его решение. Не со всеми решениями, которые принимал Кирилл Алексеевич, я был согласен. Было очень много решений, в которых я сомневался, а иногда даже боялся. Но, как показала практика, почти все они были правильными.

Для себя это также отметил. Было множество раз, когда Кирилл Алексеевич непосредственно ставил задачи. Я в голове думал: "Боже, только не это". Но эмпирическим путем я сам себе доказал: если сделать то, что говорит Кирилл Алексеевич, то все будет как надо.

Выпадала ли вам возможность познакомиться с новым главой ГУР Олегом Иващенко?

Мы были знакомы раньше. Он был заместителем Кирилла Алексеевича и долгий период времени он возглавлял направление боевых подразделений.

Как изменилось подразделение "Шаманбат" за время войны?

Как за время полномасштабного вторжения изменился "Шаманбат"?

Самым положительным является то, что наше подразделение имеет возможность трансформироваться, отвечая на вызовы современного поля боя. В том числе и на международные вызовы. То есть на стратегические задачи, которые стоят перед ГУР и Украиной в целом.

Самая крутая вещь, которая есть в "Шаманбате", это адаптивность. Мы можем анализировать обстановку и меняться в соответствии с ней. Подразделение развивается, есть большое количество молодых, но уже опытных специалистов.

Думаю, любой, кто имел опыт в управлении, скажет, что молодой специалист с высоким уровнем дисциплины и опытом, является залогом успеха любой организации.

Насколько важным является умение быстро адаптироваться под современные вызовы на войне? Ведь все может меняться буквально ежемесячно.

Конечно, что это важно. Это можно увидеть на примере тех подразделений, которые не чураются изменений. На примере командиров, которые признают, что подчиненный может быть лучшим специалистом, чем он, и обращается за советом. Вот там происходят изменения.

Здесь не надо даже кого-то называть. Люди сами понимают, что подразделения, в которых все идет по таким принципом, их сразу видно. Они хорошо воюют, сдерживают врага и меняют ситуацию на фронте.

Что нужно, чтобы присоединиться к ГУР?

Роль современного разведчика в российско-украинской войне также несколько трансформировалась. Что нужно тому, кто хочет к вам присоединиться?

Думаю, что важнейшей чертой характера будет именно дисциплина. Дисциплинированные люди идут вперед к результату.

Мы не говорим о личности как самодостаточном элементе. Мы говорим о структуре. Именно дисциплина личности приносит наибольший результат для структуры и в целом для страны.

Это трудно понять, но к этому надо дойти. Через боль, через "не могу". Дисциплина – важнейшая черта характера разведчика. Все остальное можно освоить. Талантливость – это хорошо, но это больше для спорта или других мимолетных сфер.

В разведке надо думать и принимать решения. Мир динамичный и технологический. Сейчас человек в пальто со шляпой и газетой будет вызывать больше вопросов, чем раньше. Поэтому современные разведчики не носят шляпы и пальто.

Современные разведчики могут легко из костюма перебраться в джинсы, шлепанцы и любую другую одежду. При этом они остаются не только дипломатом, но и хладнокровным убийцей. Имею в виду не что-то физическое, а как черту характера.

В одном из своих интервью Кирилл Буданов сказал, что кризис – наш бренд. Знаю, что вы эту фразу тоже подхватывали. Подходит ли она к деятельности украинской разведки в 2026 году?

Деятельность украинской разведки в 2026 году – это новая страница, которая будет писаться в 2026 году. Это выражение круто подходило к деятельности украинской разведки до 2026 года, и, видимо, это выражение будет круто иллюстрировать деятельность Офиса Президента с 2026 года.

При каких условиях война между Россией и Украиной завершится?

Россия – извечный враг нашей страны. Несмотря на все договоренности, она не покидает планов захватить Украину и уничтожить украинцев. А при каких условиях война России с Украиной действительно может завершиться?

Если украинцы будут делать свою работу, то у нас все получится. Не стоит надеяться, что скоро все закончиться. Не стоит думать, что это никогда не закончится. Если каждый будет делать свою работу, то мы построим свою страну. И это будет самая большая защита от любого – не только от России. Построить свою сильную страну, которую никто не будет трогать – это самая большая защита.

В 2013 году, будучи курсантом, я изучал войска НАТО как стратегического противника. Теперь в наших учебных заведениях как стратегического противника будут изучать Россию и всех, кто ей помогает: Иран, Северная Корея. Поэтому будет немного проще.

Хороший пример. Есть такая страна Ичкерия, которая сейчас является оккупированной. В ее истории есть один элемент, которого нам стоило бы поучиться. Даже после оккупации в постсоветском пространстве и обществе 2000-х годов этих людей все боялись на улицах. Увидели бородатого дядьку с акцентом? Это как минимум вызывало какое-то уважение, но чаще – страх.

Примерно такое же должно быть с Украиной. Все должны знать, что лучше не воровать у украинца, лучше не обманывать украинца, потому что обязательно придет расплата. Если мы кровавым способом расправимся с Россией, то весь мир увидит и поймет, что лучше украинцев не злить. С ними лучше дружить, чем воевать. Видимо, это рецепт.