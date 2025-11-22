Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку. Хома лаконічно висловився з приводу смерті колеги.

До речі Досі не можу повірити, – ексучасник гурту DZIDZIO відреагував на смерть Лесика

Михайло Хома поширив чорно-білу фотографію Лесика.

Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким,

– написав співак.

Дзідзьо відреагував на смерть Лесика / Скриншот з інстаграму співака

Наразі причину смерть ексучасника гурту DZIDZIO не розкривають. Однак у травні 2024 року Лесику зробили складну операцію на серці. У грудні на концерті Наталії Бучинської у Львові у співака зупинилося серце.

Турко перебував у складному стані. Та вже в січні він повернувся додому після реабілітації, а в лютому виконав пісню "Маршрутка" на концерті пам'яті Кузьми Скрябіна у Львові.

У червні Марія Панчишин розповіла, що Лесика насправді отруїли. Організм артиста не витримав такої дози токсичних речовин, тому почався стеноз аортального клапана. Турку мали робити термінову операцію.

