Сьогодні, 20 листопада, Михайло Хома святкує день народження. З нагоди 42-річчя Дзідзьо 24 Канал пропонує пригадати його творчий шлях і діяльність під час повномасштабної війни.

Як починалась кар'єра Дзідзьо?

Михайло Хома народився у селищі у Львівській області у сім'ї ветеринара й технологині. У дитинстві пішов до музичної школи на вокально-хоровий відділ і навчався академічного вокалу. Хлопець брав участь у всіх місцевих концертах і фестивалях, і на багатьох здобував перемогу.

Михайло захоплювався класичною та естрадною музикою, а його кумиром був Іван Попович. Батьку вдалось познайомити хлопчика з артистом, тож за порадою Поповича Хома продовжував сумлінно навчатися.



Зліва на фото – Михайло Хома з батьком / Фото з інстаграму Михайла Хоми

Після музичної школи Михайло Хома здобував вищу освіту у Львівському музичному училищі та в КНУКіМ. У Львові він створив гурт "Друзі", з яким виступав на весіллях і заходах. До його складу входила Ярослава Притула, його майбутня дружина.

Цікаво, що Михайло також працював з гуртом Митної служби. Його запрошували туди на роботу і Хома навіть пройшов стажування. Але зрозумів, що все-таки його головне покликання – музика.

На мій погляд, це була спокуса для юного хлопця – застрибнути у вагон шикарних умов… Але я страшенно скучав за студією, страшенно скучав за концертами, за вільним часом, який я приділяв творчості, а тут у мене його немає. І я зрозумів, що це була моя велика помилка,

– пригадував Дзідзьо.

Гурт DZIDZIO та шалена популярність

У 2008 Михайло записав кавер на пісню Андрія Кузьменка "Календар". Почувши варіант Хоми, Кузьма запропонував йому переспівати ще й "Старі фотографії" і зняти кліп.

Дзідзьо – "Старі фотографії":

Михайло вигадав собі назву Дзідзьо – так називали його діда-поляка. Але Кузьма порадив призупинити цей проєкт і заснувати гурт Sex Shop Boys. Також Андрій написав для колективу трек "Ялта", що згодом став справжнім хітом.

Але Михайло Хома не перестав паралельно виступати з образом Дзідзя. Він розповідав кумедні історії, пародіював голос "старого діда" та використовував говірку. Його монологи стали дуже популярними.

Один з комедійних монологів Дзідзьо:

У 2009 Михайло Хома познайомився з продюсером Анатолієм Безухом, а вже у наступному році припинив співпрацю з Кузьменком. Так почалась історія гурту DZIDZIO. Вони активно писали пісні: "Сама-сама", "Сусіди", Каділак" та багато інших. Колектив почав випускати альбоми, виступати з масштабними турами, а у 2013 році підкорив "Арену Львів".



Гурт DZIDZIO / Фото з інстаграму Дзідзьо

У 2016 році гурт зі скандалом покинув Лесик, яким був одним із засновників. Конфлікт між учасниками був доволі гострим: Олег Турко заявляв, що його просто звільнили, а Михайло Хома казав, що ніхто нікого не виганяв.

Гурт продовжив своє існування, однак Михайло Хома почав займатись не лише музикою. Зокрема, у 2017 році представив публіці свій перший фільм – "DZIDZIO Контрабас", а в наступному році – "DZIDZIO Перший раз".

"DZIDZIO Контрабас":

У 2019 році Михайло Хома постав перед українцями у кардинально іншому образі. Він виконав Державний гімн перед матчем Україна – Литва і здивував колег та шанувальників академічним вокалом. Наступного року музикант випустив духовний гімн України, до запису якого долучилось понад 100 музикантів та хористів.

Михайло Хома – "Молитва за Україну":

У тому самому році Михайло Хома став Заслуженим артистом України.

Мегапопулярний Дзідзьо брав участь у різних телешоу – "Танці з зірками", "Х-Фактор", "Україна має талант. Діти", "Маска". Але у певний момент відмовився від сценічного образу.



Дзідзьо на шоу "Маска" / Фото з інстаграму Дзідзьо

Що відомо про єдиний шлюб і гучне розлучення?

Михайло Хома в музичному училищі познайомився з Ярославою Притулою. Разом вони виступали на корпоративах з гуртом "Друзі". З часом у них зав'язались стосунки, а в листопаді 2013 року пара одружилась.



Дзідзьо і SLAVIA / Фото Liza

Однак Дзідзьо не показував публіці свою дружину й приховував особисте життя. Лиш через 3 роки після весілля він вийшов у світ з дружиною. Ще тоді Ярослава зізналась, що їй бракує часу разом.

У 2018 році дружина Дзідзьо заявила про себе як окрему артистку під псевдонімом SLAVIA. Її смілива пісня та кліп "Я тобі не мамка" став доволі популярним. Та зірковий чоловік тоді зізнався, що побачив у цьому "камінь у свій город".

У 2021 році Ярослава дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про проблеми у шлюбі. А згодом Дзідзьо публічно оголосив про розлучення. Скандалів уникнути не вдалось: SLAVIA не очікувала, що Михайло оголосить про розрив та робила чимало заяв і коментарів щодо їхнього спільного життя. Співак здебільшого відмовчувався.

Основне у стосунках – бути чесним з собою. Коли щось не подобається, треба проговорювати, а не замовчувати. Я багато років замовчував і не міг правильно сказати, що мене не влаштовує,

– ділився артист.

З часом колишньому подружжю вдалося примиритися. Зараз SLAVIA заміжня й виховує сина. Зі щасливими новинами її привітав і колишній чоловік.

Де зараз Михайло Хома?

Початок повномасштабного вторгнення змінив кожного – серед них і артисти. Дзідзьо практично повністю відмовився від яскравих костюмів та комедійних виступів. Він рідко з'являвся у медійному просторі.

Коли людині нема чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода. А коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба трошки нести її. Це трансформація. Ми ростемо, слава Богу,

– коментував артист.

Михайло Хома зосередився на благодійній діяльності та концертах туру "Україна переможе" разом зі своїми колегами Олександром Пономарьовим і Юрієм Горбуновим. Вони виступають як в Україні, так і за кордоном, збираючи кошти для Збройних Сил України.



Юрій Горбунов з сином, Олександр Пономарьов, Дзідзьо / Фото з інстаграму Пономарьова

Та вже у 2025 році Михайло Хома повернувся до образу "мегапопулярного" Дзідзьо. Він знову одягнув капелюх з пір'ям та почав виступати з хітами, що стали улюбленцями мільйонів українців.

Дзідзьо повернувся до концертів:

Співак не коментує це рішення. Важливо зазначити, що він не припинив співпрацю з Пономарьовим та Горбуновим.

Цікаво, що також Дзідзьо з'явиться у новому комедійному фільмі "Потяг до Різдва", що вийде в кінотеатрах з 1 грудня. Хома зіграє машиніста поїзда.