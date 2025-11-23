Сын музыканта, Олег Турко, показал трогательное архивное фото с отцом. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

К теме Буду помнить только светлые моменты, – Дзидзьо посвятил щемящее сообщение Лесику

На фотографии Олег еще маленький сидит на качелях, а рядом стоит его молодой отец, одетый в майку и джинсы.

Сыну Лесика сейчас 37 лет – он родился 5 сентября 1988 года, как указано на его странице в фейсбуке. Этой фотографией Олег трогательно почтил память отца. Фото он опубликовал под песню Лесика "Привет, чувак".

И такое ощущение, что ты рядом со мной. Что это было кино и нет той боли. И на фото читаю по твоей глазах "Привет, чувак",

– звучат в треке проникновенные строки.

Лесик Турко с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о смерти Лесика?