В інтерв'ю Славі Доміну Melovin поділився, що у нього зі Swoiia були романтичні стосунки, пише Show 24. Однак зауважив, що вони не обіцяли одне одному, що все завершиться весіллям.

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Це перше, що мене бентежить в соціумі – коли хочуть, щоб публічні люди грали весілля і не розуміють, що між вами можуть бути настільки теплі стосунки, що ви можете прокинутися разом у ліжку. Але при цьому ви не плануєте нічого серйозного разом. Це небуквальне кохання,

– поділився співак.

Слава Дьомін зауважив, що прокинутися разом у ліжку можна "по-дружньому" та "після інтиму". Melovin зізнався, що між ним та Swoiia не було сексу. На що інтерв'юер відповів, що "по факту це просто була дружба".

Натомість Melovin наголосив, що платонічна любов – це теж стосунки. Вони можуть бути різними та "не клішованими". Співак каже, що його зі Swoiia пов'язували романтичні стосунки.

Я часто був у Каті (Swoiia – Show 24). Часто був зранку і будив її. Ми йшли гуляти. Вона до мене приїжджала, я – до неї. Я ночував у неї вдома, вона до мене приїжджала,

– зізнався він.

Інтерв'ю з Melovin: дивіться відео онлайн

Melovin про стосунки зі Swoiia

Melovin зазначив, що вони лікували одне одного "після негативного досвіду", тому це виглядало, ніби вони зараз "підуть під вінець".

Ми витирали одне одному сльози. Ми дзвонимо розповісти історії, про які ніхто ніколи не буде знати. Це така платонічна любов, коли ти готовий приїхати до людини, витерти сльози, поспілкуватися, поплакати, піти гуляти, купити їй щось смачненьке,

– розповів Melovin.

Співак додав, що у його стосунках зі співачкою і досі є романтика. Раніше Melovin і Swoiia випустили спільну пісню "Зодіак", тому співак не заперечує, що такий розвиток подій їм був вигідний. Водночас пригадав, що спочатку вони думали, що їх пов'язуватимуть лише робочі моменти.