Справжнє ім'я співака – Костянтин Бочаров. Родом він із міста Одеса. І хоч батьки покладали надії на те, що син стане науковцем, його душа лежала до творчості. Любов до музики прищепила бабуся, а в школі він був активним культурним діячем. Батьки вирішили не перешкоджати хлопцю на шляху його вподобань, тому віддали Костянтина до музичної школи, яку він згодом кинув. Усе через те, що Бочарову на той момент було більше до вподоби театральне мистецтво. Який шлях до успіху пройшов MELOVIN, що відомо про його особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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MELOVIN і велика сцена

Творчі успіхи хлопця були помітні всім. Вже у 15 років він влаштувався помічником адміністратора на зйомках серіалу "Найдовший день". Через рік створив гурт Big House Melovin й обрав собі відповідний псевдонім.

Цікаво, що MELOVIN – це поєднання імені його кумира, відомого британського модельєра Макквіна, та назви свята Гелловін.

Через 2 роки колектив розпався, а співак продовжив працювати над своєю кар'єрою. Трек "Не одинокая" став точкою відліку до успіху.

Костянтин поїхав навчатись до Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Тоді виконавець спробував себе у талант-шоу. Він декілька разів приходив на проєкт "Х-Фактор", але лиш четверта спроба стала успішною.

У 18 років на кастингу співак виконав пісню "Без бою", а у фіналі став переможцем проєкту.

MELOVIN – "Без бою" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Наступним етапом для MELOVIN було бажання отримати заповітний білет з правом представляти Україну на Євробаченні. У 2017 році хлопець програв. Через рік він прийшов на Нацвідбір з треком Under The Ladder і здобув перемогу. Вирушивши у Лісабон, столицю Португалії, показав усе, на що здатний.

За результатами глядацького голосування, MELOVIN отримав аж 199 балів і посів 7 сходинку. Однак радіти були зарано, адже попереду були результати від національного журі. Виступ співака оцінили лиш на 11 балів, тому про вихід у першу десятку довелось забути. Українець опинився аж на 17 місці.

MELOVIN – Under The Ladder (Євробачення-2018): дивіться відео онлайн

У 2024 році він повторив спробу на Нацвідборі, але успіх його оминув.

Та все ж його кар'єра після Євробачення продовжила розвиватись, а фан-база "меловінаторів" тільки розширилась.

Зазначимо, що MELOVIN один із тих артистів, який ніколи не виступав у Росії, хоча йому пропонували великі гонорари. Артист відмовлявся від таких пропозицій, пояснюючи, що не поїде до Росії "в інтересах збереження моралі".

У 2023 році виконавець зізнався про свою невиліковну хворобу. Артисту діагностували MODY-діабет, який передається генетично.

Будь-який діабет з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його зупиняти й за ним слідкувати,

– зазначив MELOVIN.

MELOVIN розкрив свою хворобу / Скриншот з інстаграм-сторіс

MODY-діабет – це аутосомно-домінантне захворювання. Здебільшого воно передається нащадкам. Цукровий діабет MODY, який також називають "третім" типом діабету, як правило, спостерігається у дітей або молодих людей. Це група генетичних захворювань з порушенням функції бета-клітин підшлункової залози, що виділяють інсулін.

Особисте життя

У 2021 році співак на сцені фестивалю Atlas Weekend визнав свою бісексуальність. MELOVIN поцілував спершу дівчину, а потім хлопця і підняв прапор ЛГБТ. Тоді чимало людей підтримали артиста, а його вчинок назвали сміливим.

Melovin зробив камінг-аут на Atlas Weekend : дивіться відео онлайн

Після відвертого зізнання співак розповів, що до того 6 років перебував у стосунках, однак пара розійшлась. Виконавець пояснив, що за цей час їхні відносини вичерпалися. Бочаров все частіше лягав спати з думками про те, а чи насправді він любить людину, яка лежить поруч. Ці питання його мучили, то ж вони з партнером розійшлися.

Наприкінці 2021 року Костя став учасником проєкту "Танців із зірками". Партнеркою по паркету стала танцівниця Ліза Русіна. На танцювальному майданчику між партнерами швидко виникла хімія. В одному з інтерв'ю співак сказав, що закохався у Русіну. Однак ці стосунки тривали недовго. Дехто припускав, що Бочаров і танцівниця вдавали закоханих заради піару. Однак правда це чи ні – невідомо.

MELOVIN та Ліза Русіна / Фото з інстаграму співака

У вересні минулого року MELOVIN на одному з концертів зізнався, що йому зрадили. Співак поділився, що стосунки тривали майже два роки. Він подякував за цей епізод життя та відпустив у минуле.

Так сталося, що впродовж цих стосунків, вже коли я знав про першу зраду… Так, мені зрадили не один раз. Я пробачив і почав писати пісню, яку в результаті назвав "Вбиваєш мене". Але ця історія так і не змогла вбити,

– розповів Melovin.

Чи вільне серце співака сьогодні – невідомо.

MELOVIN та повномасштабна війна

Як відомо, співак займає проукраїнську позицію, бере участь у благодійних заходах і допомагає ЗСУ.

На жаль, внаслідок російського обстрілу Одеси, загинула сестра виконавця.

Під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку та поїхав. До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися та зрозуміти: життя – це тут і зараз. Не треба зволікати,

– поділився артист.

До того ж виконавець заявив, що його батьки досі перебувають у рідній Одесі, попри усі обстріли міста. Ба більше, співак часто їздить до них, щоб побачитися з близькими людьми.

Нещодавно стало відомо, що помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун, який з 2022 року служив у ЗСУ.

Також MELOVIN неодноразово відповідав на запитання, чи готовий мобілізуватись. За словами зірки, він не має ніяких навичок, які б знадобилися йому на передовій, а ще у нього дуже великий страх мобілізації. Артист зауважив, що принесе більше користі всередині держави, займаючись творчою діяльністю, ніж на фронті.

У мене не змінились думки щодо ймовірної служби, тому що мій страх вмерти нікуди не дівся, як і у кожної психічно здорової людини. Є люди, які живуть цим – військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші,

– підкреслив співак в інтерв'ю 24 Каналу.

Виконавець заявив, що не тікатиме і мобілізується, якщо отримає повістку.

Де зараз MELOVIN

Певний час артист мав проблеми з алкогольною залежністю, через яку у нього виникло чимало проблем зі здоров'ям.

Алкоголь знімав тривожність… тимчасово. Тимчасово тобі добре. А потім тобі треба більшу дозу для того, щоб вже точно зняти тривогу. А потім відбувається якась складна ситуація, а потім ти тягнешся знову за тим, що знімає тобі тривожність замість того, щоб йти до психотерапевта і працювати над собою,

– розповів артист.

У артиста з'явилися критичні проблеми зі здоров'ям. У лікарні співаку сказали, що його печінка як в 50-річних аграріїв, які труять поля.

У мене на три дні відняло ліву руку, заніміла повністю рука. Я злякався і пішов на повний чекап організму. Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки, тобто вона починає руйнуватися. Наступна стадія – цироз. Я міг випити дві пляшки джину за вечір. Такі запої були на тиждень. Напивався до забуття,

– зізнався MELOVIN.

Впоратись з цією проблемою йому допомогли психотерапія та повернення до себе справжнього.

MELOVIN / Фото з інстаграму співака

На 16 квітня у виконавця запланований великий концерт у Харкові. Нещодавно Ірина Білик на одному зі своїх концертів зізналась артисту у коханні.