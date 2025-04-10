У чоловіка залишилися дружина та донька. Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційну сторінку телешоу "Ліга сміху" в інстаграмі.

Не пропустіть Катя Chilly висловилась про російський удар по Кривому Розі: чому її розкритикували в мережі

Новину про смерть Олександра підтвердили його колеги та шанувальники. Зокрема, товариш по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95" та ведучий Володимир Мартинець і Дмитро Зелінський.

У лігосмішній родині траур... пішов з життя Олександр Чечун зі "Стадіону Діброва". Співчуття рідним та близьким,

– йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Ліги сміху".

Помер Олександр Чечун / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Наразі обставини та причина смерті Олександра не розголошуються.

Зауважимо, днями у Львові відбулося прощання з акторкою Таїсією Литвиненко, відомою за роллю у фільмі "За двома зайцями". Вона пішла з життя у віці 90 років.