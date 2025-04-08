Хоч сьогодні спів для Марії є ключовою справою, освіту вона здобувала в зовсім іншому напрямку. Спершу Собко навчалась у гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, а після закінчення школи вступила на факультет Міжнародної інформації та права в Інститут міжнародних відносин НАУ. Та все ж любов до творчості взяла своє і виконавиця почала активно працювати у цьому напрямку. Як складалась кар'єра артистки, що відомо про особисте життя та де вона зараз, дізнавайтеся на Show24.

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Кар'єра Марії Собко

У 2007 році співачка прийшла на проєкт "Караоке на Майдані" та перемогла. Згодом потрапила у "Шанс", де стала бронзовою призеркою.

Марія Собко в програмі "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

У 2010 році стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення. Тоді вона разом із виконавицею Alyosha посіли 1 місце з однаковою кількістю балів, однак судді віддали перевагу не Марії.

Крім того, Собко ще й була учасницею "Фабрики зірок" та брала участь у шоу "Україна сльозам не вірить", де знову стала бронзовою призеркою. Здебільшого Марія випускала пісні російською мовою.

Маша Собко – "Я тебя люблю": слухайте пісню онлайн

Особисте життя

Згодом співачка зробила вибір на користь особистого життя. У 2013 році вона вийшла заміж за оператора Артема Онещака. Через два роки у подружжя народилась донька Малена, яка сьогодні займається танцями. А от друга дитина з'явилась на світ під час повномасштабного вторгнення. Пара привела на світ хлопчика Матвія.

Марія Собко з родиною / Фото з інстаграму виконавиці

Де зараз Марія Собко

Як відомо, коли Росія розпочала повномасштабну війну, то виконавиця різко засудила такі дії та висловила проукраїнську позицію. З родиною вона проживає в Україні. За час великої війни випустила декілька треків українською мовою.

Марія Собко – "Летить куля": слухайте пісню онлайн

Також вона є солісткою кавер-гурту "Закохані". Колектив виступає на різних заходах, а з фотографій можна зробити висновок, що Марія займається саме тим, що їй подобається і що дає їй сили.

Марія Собко є учасницею кавер-гурту "Закохані" / Фото з інстаграму співачки