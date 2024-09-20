Згодом відео, у якому йдеться про зраду коханої людини, Melovin опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Під роликом співак залишив важливий підпис: "Обирайте себе".

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На концерті у столиці Melovin зізнався, що зрада для нього виявилася дуже болючою. Співак поділився, що стосунки тривали майже два роки. Він подякував за цей епізод життя та відпустив у минуле.

Так сталося, що впродовж цих стосунків, вже коли я знав про першу зраду… Так, мені зрадили не один раз. Я пробачив і почав писати пісню, яку в результаті назвав "Вбиваєш мене". Але ця історія так і не змогла вбити,

– розповів Melovin.

Артист звернувся до своїх прихильників та зазначив, аби вони ніколи не дозволяли себе ображати.

Зазначимо, що Melovin майже не розповідає про своє особисте життя публічно. Однак на фестивалі Atlas Weekend, який проходив у 2021 році, співак здійснив камінг-аут та розповів, що він бісексуал.