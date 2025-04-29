В интервью Славе Домину Melovin поделился, что у него со Swoiia были романтические отношения, пишет Show 24. Однако заметил, что они не обещали друг другу, что все завершится свадьбой.

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Это первое, что меня смущает в социуме – когда хотят, чтобы публичные люди играли свадьбы и не понимают, что между вами могут быть настолько теплые отношения, что вы можете проснуться вместе в постели. Но при этом вы не планируете ничего серьезного вместе. Это небуквальная любовь,

– поделился певец.

Слава Демин заметил, что проснуться вместе в постели можно "по-дружески" и "после интима". Melovin признался, что между ним и Swoiia не было секса. На что интервьюер ответил, что "по факту это просто была дружба".

Зато Melovin отметил, что платоническая любовь – это тоже отношения. Они могут быть разными и "не клишированными". Певец говорит, что его с Swoiia связывали романтические отношения.

Я часто был у Кати (Swoiia – Show 24). Часто был утром и будил ее. Мы шли гулять. Она ко мне приезжала, я – к ней. Я ночевал у нее дома, она ко мне приезжала,

– признался он.

Интервью с Melovin: смотрите видео онлайн

Melovin об отношениях со Swoiia

Melovin отметил, что они лечили друг друга "после негативного опыта", поэтому это выглядело, будто они сейчас "пойдут под венец".

Мы вытирали друг другу слезы. Мы звоним рассказать истории, о которых никто никогда не будет знать. Это такая платоническая любовь, когда ты готов приехать к человеку, вытереть слезы, пообщаться, поплакать, пойти гулять, купить ей что-то вкусненькое,

– рассказал Melovin.

Певец добавил, что в его отношениях с певицей до сих пор есть романтика. Ранее Melovin и Swoiia выпустили совместную песню "Зодиак", поэтому певец не отрицает, что такое развитие событий им было выгодно. В то же время вспомнил, что сначала они думали, что их будут связывать только рабочие моменты.